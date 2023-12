Sci di fondo: Ebba Andersson senza rivali nello skiathlon di Trondheim. Caterina Ganz 22a

Ancora Ebba Andersson. Settima vittoria per la svedese in Coppa del Mondo di sci di fondo: dominio pressoché assoluto per lei oggi a Trondheim con il tempo di 49’23″4 che spiega solo in minima parte quanto abbia avuto il controllo completo della competizione di oggi. Nella sostanza, ad oggi le si può attribuire il titolo di migliore al mondo nelle gare distance.

Il suo è un assolo che parte sostanzialmente dall’ottavo chilometro in poi, quando l’americana Rosie Brennan, l’unica a rimanere dietro ad Andersson anche in salita, perde contatto. Di lì in poi la svedese sparisce dalla vista delle altre, che di fatto la rivedono soltanto al traguardo quando raccoglie il giusto applauso del bell’impianto norvegese.

Al secondo posto la volata relativa premia Jessie Diggins: per l’USA ritardo di 15″2 con un secondo e mezzo sulla norvegese Heidi Weng. Quarta l’austriaca Teresa Stadlober con 18″2 di divario, poi l’altra norge Astrid Oeyre Slind a 20″2.

In top ten entrano anche la tedesca Victoria Carl, protagonista fin quasi alla fine, con 22″7 di ritardo, poi seguono la svedese Emma Ribom a 48″9, Brennan a 52″5, l’altra svedese Linn Svahn a 55″7 e la norge Kristin Austgulen Fosanes a 1’07″8. Per quel che riguarda l’Italia, 22a Caterina Ganz a 2’28″5 e 30a Anna Comarella a 3’35″1.

Foto: LaPresse