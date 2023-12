Sci alpino, Lara Gut-Behrami furibonda: “Ridicolo gareggiare così, farsi male é facile”

Nonostante il secondo posto centrato nel secondo slalom gigante femminile di Tremblant, in Canada, l’elvetica Lara Gut-Behrami, leader della classifica di specialità, non è affatto soddisfatta per le condizioni in cui si è svolta la seconda manche della gara.

Brignone e l’elvetica sono vicinissime in classifica nonostante si siano già disputati 4 giganti in stagione, per un bottino massimo di 400 punti a disposizione: la svizzera è a quota 325, mentre l’italiana è a quota 320. Scavato già un solco su tutte le inseguitrici: terza è la statunitense Mikaela Shiffrin con 220.

Come riporta RSI, la 32enne ticinese al termine della gara non le ha mandate a dire agli organizzatori: “Disputare una gara del genere è ridicolo. Non è divertente, è così facile farsi male in condizioni del genere, non capisco perché dobbiamo fare gare così. Prendiamo già abbastanza rischi, il pericolo di farsi male è troppo alto“.

Con l’andare delle discese le condizioni sono via via peggiorate: “A metà non si vedeva nulla, c’erano le porte che venivano e sparivano. Non è la questione di una gara non regolare, ma di una gara pericolosa. Stanno spingendo per svolgere le gare perché ne abbiamo perse tante“.

Foto: LaPresse