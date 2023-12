Sci alpino, perché Sofia Goggia non partirà nelle 15 in gigante nonostante tre top 10 di fila: la situazione nella World Cup Starting List

Dopo il secondo gigante femminile di Tremblant, andato in scena ieri nella serata italiana, è stata aggiornata la World Cup Starting List della specialità: naturalmente restano nel primo gruppo di merito, composto dalle migliori 7 atlete, Federica Brignone, terza, e Marta Bassino, quinta.

La terza tra le italiane in questa graduatoria è Sofia Goggia, reduce da tre piazzamenti in top ten, ma non ancora rientrata nel secondo gruppo di merito, composto dalle atlete comprese tra l’ottava e la quindicesima posizione: l’azzurra, infatti, è 19ma.

Sofia Goggia è a quota 106 punti, mentre la 15ma, la norvegese Mina Fuerst Holtmann, è a 168, dunque 62 lunghezze davanti all’italiana, la quale però, avendo più di 500 punti nella World Cup Starting List generale (ne vanta ben 1046), partirà a ridosso delle 15 nel prossimo gigante, probabilmente col pettorale 16.

WORLD CUP STARTING LIST GIGANTE FEMMINILE

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela USA 40 60 60 60 900 327 220 793

2 516138 GUT-BEHRAMI Lara SUI 100 100 45 80 582 212 325 695

3 297601 BRIGNONE Federica ITA 80 40 100 100 556 202 320 674

4 705423 VLHOVA Petra SVK 60 26 80 45 522 190 211 543

5 299276 BASSINO Marta ITA 45 – 40 32 560 204 117 473

6 506399 HECTOR Sara SWE 50 50 50 22 413 150 172 435

7 107613 GRENIER Valerie CAN 36 45 32 40 354 129 153 378

8 415232 ROBINSON Alice NZL 29 80 22 – 223 81 131 273

9 425929 MOWINCKEL Ragnhild NOR – 14 12 5 371 135 31 267

10 539909 MOLTZAN Paula USA 24 32 20 16 209 76 92 225

11 426193 STJERNESUND Th. NOR 4 7 29 6 268 97 46 217

12 196928 WORLEY Tessa FRA – – – – 328 119 – 209

13 435334 GASIENICA-DANI. POL 20 3 10 – 225 82 33 176

14 56392 GRITSCH Franziska AUT 26 16 24 14 142 52 80 170

15 426100 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 32 15 – 9 176 64 56 168

16 56388 LIENSBERGER Katharina AUT 8 24 15 24 94 34 71 131

16 565401 BUCIK Ana SLO 24 10 – 4 146 53 38 131

18 56217 BRUNNER Stephanie AUT 18 11 15 20 84 31 64 117

19 298323 GOGGIA Sofia ITA 15 29 36 26 – – 106 106

20 385116 LJUTIC Zrinka CRO 18 20 18 36 18 7 92 103

20 516280 HOLDENER Wendy SUI 9 8 4 – 129 47 21 103

