Scandicci-Vasas Budapest oggi in tv, orario Champions League volley femminile: programma, canale, streaming

Oggi mercoledì 6 dicembre (ore 18.30) si gioca Scandicci-Vasas Budapest, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La formazione toscana scenderà in campo di fronte al proprio pubblico per fronteggiare la poco quotata compagine ungherese, avversaria che non dovrebbe incutere particolari timori.

Le ragazze di coach Massimo Barbolini sono reduci dall’impresa firmata contro l’Eczacibasi Istanbul di Tijana Boskovic e si trovano al comando della classifica del gruppo B con 3 successi (9 punti). Un’affermazione nell’incontro odierno permetterebbe di compiere un ulteriore passo verso la conquista del primo posto che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale.

Scandicci potrebbe operare un po’ di turnover per questo impegno casalingo, anche se potrebbe giocare la bomber Ekaterina Antropova con il supporto delle schiacciatrici Britt Herbots e Zhu Ting. Le padrone di casa occupano il quarto posto in Serie A1, dove hanno vinto gli ultimi cinque incontri disputati (sabato sera contro Pinerolo).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Vasas Budapest, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 6 dicembre

Ore 18.30 Savino Del Bene Scandicci vs Vasas Budapest – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SCANDICCI-VASAS BUDAPEST: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Sara Esposito