Salto con gli sci: Kraft supera Wellinger e Kobayashi in qualificazione a Lillehammer. L’Italia fa 4/4

Si è conclusa da poco a Lillehammer la qualificazione per la gara sul trampolino normale che apre il weekend di Coppa del Mondo di salto con gli sci. A guidare, con un salto che ne conferma l’ottimo momento di forma, è Stefan Kraft: l’austriaco vola a 99 metri realizzando 141.1 punti da stanga 4 (da dove ha saltato tutta la top ten), senza mostrare neanche un po’ di calo rispetto a una settimana fa.

Podio di questa qualificazione che si rivela molto nobile, perché vi si trovano il tedesco Andreas Wellinger, autore del salto più lungo di oggi (99.5 metri) e di 139.6 punti, e il Concorde giapponese Ryoyu Kobayashi. Per lui l’accoppiata 97.5-134.4 è importante perché il nipponico non è mai stato esattamente un estimatore del trampolino di Lillehammer.

La lingua tedesca è totalmente dominante nel resto della graduatoria, perché a parte Kobayashi ci sono solo austriaci e tedeschi in classifica. In quota Germania troviamo in sequenza Philipp Raimund, Stephan Leyhe e Pius Paschke quarto, quinto e sesto con 133.7, 132.5 e 131.7 punti, poi c’è Karl Geiger ottavo a 130.2. In chiave Austria, invece, settimo Daniel Tschofenig a 131.2 e noni assieme Jan Hoerl e Michael Hayboeck a 129.6.

In casa Italia ci sono i sorrisi, e non sono pochi: è ancora 4/4 in qualificazione. In particolare, il migliore è Francesco Cecon, 28° a quota 115.8 proprio davanti a Kamil Stoch, poi sono 33° e 34° Alex Insam e Giovanni Bresadola con 113.6 e 113.4, infine 40° Andrea Campregher con 110.2. Fuori a sorpresa Naoki Nakamura e Domen Prevc: il giapponese e lo sloveno sono rispettivamente 51° e 52°.

