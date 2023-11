Salto con gli sci, le convocate dell’Italia per Lillehammer: 3 azzurre in gara nell’opening di Coppa del Mondo

La lunga attesa sta per finire e anche il salto con gli sci femminile è ormai pronto a tornare protagonista con l’inizio della Coppa del Mondo 2023-2024. La prima tappa stagionale del massimo circuito invernale si svolgerà questo weekend, da venerdì 1 a domenica 3 dicembre, sui trampolini (sia Normal che Large) norvegesi di Lillehammer.

La splendida località scandinava ospiterà infatti un doppio appuntamento per il settore femminile, con una gara sul trampolino piccolo sabato ed una sul grande domenica. L’Italia si presenta all’opening di Coppa del Mondo con un volto nuovo rispetto alla scorsa stagione, perché proveniente da un’altra disciplina nordica. Stiamo parlando ovviamente di Annika Sieff, ormai ex stella della combinata tricolore che ha scelto di provare la sfida del salto speciale in ottica Milano-Cortina 2026.

La ventenne trentina affiancherà fin da subito le sorelle Malsiner nel circuito maggiore, dopo aver ben figurato nelle prime competizioni estive. Saranno tre dunque le atlete azzurre impegnate in Norvegia per la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024, in base alle convocazioni del responsabile Ivo Pertile: Annika Sieff, Lara Malsiner e Jessica Malsiner,

Foto: Lapresse