Salto con gli sci femminile, Nika Prevc trova la prima vittoria in carriera a Engelberg. Sieff si conferma in top15

Nika Prevc esplode definitivamente e conquista la prima vittoria individuale della carriera in Coppa del Mondo, imponendosi nella seconda gara del weekend sul trampolino grande HS140 di Engelberg. La talentuosa diciottenne slovena, molto competitiva oggi sin dal salto di qualificazione, ha saputo sfruttare al meglio condizioni meteo di favore nella prima serie scavando un solco importante per poi riuscire a difendere quel vantaggio nella seconda parte della competizione.

Si tratta del secondo podio nel circuito maggiore per la più giovane dei fratelli Prevc (dopo un terzo posto sul Normal Hill di Hinzenbach lo scorso febbraio), che ha preceduto nella gara odierna di 2.6 punti la quotata connazionale Ema Klinec e di 8.3 punti la fenomenale norvegese Eirin Maria Kvandal, penalizzata come di consueto da atterraggi problematici e di conseguenza da basse valutazioni dei giudici.

Solida quarta piazza a 17.4 punti dalla vetta per la francese Josephine Pagnier, che conserva saldamente la leadership della generale al termine della seconda tappa della stagione 2023-2024. A seguire completano il quadro delle prime 10 l’emergente finlandese Jenny Rautionaho, la slovena Nika Kriznar, la giapponese Yuki Ito, la canadese Alexandria Loutitt e le austriache Jacqueline Seifriedsberger e Marita Kramer.

Buone notizie per l’Italia, che archivia una gara sicuramente positiva grazie alla 15ma posizione di una splendida Annika Sieff (addirittura decima nella prima serie) e alla 22ma piazza di una Lara Malsiner in evidente crescita di condizione. In precedenza era stata invece eliminata in qualificazione Jessica Malsiner con un deludente 52° posto.

