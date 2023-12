Salto con gli sci, Lanisek in testa nelle qualificazioni di Engelberg. Avanzano due italiani, squalificato Insam

Anze Lanisek batte un colpo e si impone nelle qualificazioni per gara-1 sul trampolino grande HS140 di Engelberg, che ospita questo weekend il quarto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci. Lo sloveno ha firmato il miglior punteggio del lotto con uno score di 170.9 grazie ad un ottimo balzo di 135.5 metri con forte vento alle spalle da stanga 18.

Il 27enne nativo di Lubiana si è dimostrato dunque subito molto competitivo sull’impianto elvetico, ma saranno in tanti a giocarsi podio e vittoria nei due eventi individuali del fine settimana. Lanisek ha preceduto in classifica di 3.8 punti il tedesco Andreas Wellinger, di 4.5 il giapponese Ryoyu Kobayashi e di 6.0 il teutonico Philipp Raimund.

Completano la top10 l’austriaco Stefan Kraft, lo sloveno Timi Zajc, il polacco Piotr Zyla, i norvegesi Johann Andre Forfang e Halvor Egner Granerud ed il tedesco Stephan Leyhe. Nessuna eliminazione eccellente da segnalare tra i big, che hanno agevolmente superato il taglio in attesa di dare tutto nei salti di gara. Bilancio agrodolce per l’Italia, incapace di staccare il pass con tutti e tre gli atleti presenti a Engelberg.

Alex Insam, autore del miglior punteggio in qualificazione tra gli italiani (141.3 punti, a ridosso dei primi 30), è stato infatti squalificato per non aver aspettato il semaforo verde in stanga di partenza. Obiettivo raggiunto invece da Andrea Campregher e Giovanni Bresadola, 33° e 36° con un distacco limitato dalla top30 che domani garantirebbe la zona punti.

Foto: Lapresse