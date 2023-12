Salto con gli sci femminile, debutto in zona punti per Sieff a Lillehammer. Vince a sorpresa Ito

Epilogo a sorpresa sul trampolino piccolo di Lillehammer nella gara inaugurale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci. Il Normal Hill HS98 norvegese ha visto infatti il successo di Yuki Ito, che si prende il pettorale giallo di leader della classifica generale verso la seconda gara (prevista domani sul Large Hill) della prima tappa stagionale del massimo circuito.

Ottava vittoria individuale della carriera per la 29enne giapponese, che ha fatto saltare il banco rimontando dalla quarta piazza della prima serie grazie al miglior punteggio parziale nella seconda serie. Ito ha avuto la meglio per 1.9 punti sulla francese Josephine Pagnier, estremamente solida in entrambi salti di gara e al secondo podio in Coppa del Mondo.

Terza posizione deludente per la canadese Alexandria Loutitt, che butta via la vittoria dopo aver dominato la prima serie, lasciando sul piatto quasi 15 punti rispetto alla nipponica Ito nel secondo salto e chiudendo a tre lunghezze dal trionfo. Prestazione incoraggiante ma quarto posto finale a 4.3 punti dalla vetta per la padrona di casa norvegese Eirin Maria Kvandal, che paga a caro prezzo la scelta di partire da una stanga più bassa rispetto alle avversarie per avere margine in fase di atterraggio.

Seguono in classifica la beniamina locale Anna Odine Stroem, l’austriaca Marita Kramer, l’altra norvegese Thea Minyan Bjoerseth, le tedesche Katharina Schmid e Anna Rupprecht e la slovena Nika Prevc a completare il quadro della top10. Buona la prima tra le grandi nel salto speciale per l’unica azzurra qualificata per questa gara, Annika Sieff, subito in zona punti (27ma) al debutto in Coppa del Mondo.

