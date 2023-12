Rugby, la Benetton Treviso non vuole sbagliare con gli Ospreys

Torna questa sera l’United Rugby Championship, con il settimo turno che chiuderà la prima parte della stagione prima della pausa per le coppe europee. E la Benetton Treviso scenderà in campo domani sera a Monigo contro gli Ospreys. Uno scontro diretto in chiave playoff, con i gallesi che inseguono i veneti a tre punti di distanza.

Entrambe le formazioni hanno ottenuto tre vittorie sin qui, con i veneti che hanno però un pareggio in più rispetto agli Ospreys e arrivano dalla bella vittoria in casa dell’Edimburgo che ha dato ancora più morale ai ragazzi di Marco Bortolami. I gallesi, invece, sono ancora a caccia del primo successo esterno dopo i due ko subiti sin qui.

La Benetton Treviso è ancora imbattuta a Monigo e battere gli Ospreys non solo significherebbe restare in scia al vertice dell’URC, ma anche a staccare uno dei pericoli maggiori nella corsa ai playoff. Ruzza e compagni sono al momento la seconda miglior difesa del torneo, con solo 110 punti subiti, ma attenzione perché se i biancoverdi hanno subito 15 mete gli Ospreys ne hanno subite 16.

Di contro, i gallesi hanno già marcato 19 mete, mentre i biancoverdi devono cambiare ritmo in attacco, con le 10 mete marcate e i 107 punti segnati che significano il secondo peggior attacco del torneo. Sfruttare il fattore campo palla in mano sarà decisivo per avere la meglio degli Ospreys e continuare la striscia positivo a Monigo.

Foto: Alfio Guarise – LPS