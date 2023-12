LIVE PSG-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: giallorosse a Parigi senza paura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale PSG-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA, Spugna punta alla vittoria.

Le giallorosse comandano il girone con 4 punti dopo il pareggio col Bayern Monaco e la vittoria al Tre Fontane contro l’Ajax. PSG ultimo con 0 punti.

Per la partita di Parigi, il tecnico della Roma, Spugna, può sorridere, tornano nella lista delle convocate diverse giocatrici assenti nell’ultima di Serie A. Fra queste Bartoli e Viens, ma entrambe dovrebbero andare in panchina. In porta ci sarà Ceasar mentre in difesa Aigbogun giocherà titolare. Difesa completata da Linari, Minami e Di Guglielmo. In mediana titolari Giugliano e Kumagai, mentre Feiersinger parte favorita su Greggi. In attacco dal primo minuto Valentina Giacinti. A suo supporto il duo Haavi e Glionna avanti su Serturini. Fuori la spagnola Latorre.

Data: 14/12/2023

Orario: 21.00

Canale TV: DAZN, Youtube DAZN

Probabili formazioni

Psg (4-2-3-1): Picaud; Le Guilly, Hunt, De Almeida, Karchaoui; Albert, Groenen; Baltimore, Geyoro, Chawinga; Katoto. All.: Precheur

Roma (4-2-3-1): Ceasar; Di Guglielmo, Minami, Linari, Aigbogun; Feiersinger, Kumagai; Glionna, Giugliano, Haavi; Giacinti. All.: Spugna

