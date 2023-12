Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri dominano la rhythm dance e ipotecano l’ennesimo titolo agli Italiani 2023

Applausi a scena aperta allo Stadio Olimpico di Pinerolo per Charléne Guignard-Marco Fabbri. I veterani della danza hanno dominato in lungo e in largo la rhythm dance dei Campionati Italiani 2023 di pattinaggio di figura, ipotecando il sesto titolo tricolore consecutivo e dimostrandosi già abbondantemente pronti per affrontare i Campionati Europei, in programma a gennaio.

Un vero e proprio plebiscito di livelli 4 e di GOE positivi per gli allievi di Barbara Fusar Poli, artefici di un segmento d’altissimo profilo in cui hanno confermato per l’ennesima volta la grande confidenza con la trama musicale anni Ottanta imposta dal regolamento, raccogliendo il punteggio monstre di 91.59 (53.22, 38.37).

Come da pronostico invece a piazzarsi al secondo posto sono stati Victoria Manni-Carlo Roethisberger, bravi ad attestarsi in zona 70.45 (40.26, 30.19) precedendo di praticamente nove punti Leia Dozzi-Pietro Papetti, rimasti attardati con 61.05 (33.45, 27.60) a causa di una defaillance della dama nel set di twizzles, sbavatura che ha rallentato la corsa degli atleti di stanza a Montréal.

Particolarmente interessante poi la coppia di nuova formazione composto da Lavinia Casteller-Vladislav Kasinskii, ancora non eleggibili in campo internazionale ma artefici di un programma da 59.33 (33.12, 26.12) facendo vedere ottime cose in vista del futuro. La danza libera si disputerà domani, sabato 23 dicembre, a partire dalle ore 16:30.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Pl. Name Club Nation TSS

= TES

+ PCS

+ CO PR SK Ded.

– StN. 1 Charlene Edith Magali GUIGNARD / Marco FABBRI Fiamme Azzurre/Fiamme Azzurre ITA 91.59 53.22 38.37 9.75 9.55 9.55 0.00 #4 2 Victoria MANNI / Carlo Antonio Guido ROTHLISBERGER Icelab/Icelab ITA 70.45 40.26 30.19 7.70 7.45 7.55 0.00 #2 3 Leia Francesca DOZZI / Pietro PAPETTI H..C. Diavoli Rossoneri/H..C. Diavoli Rossoneri ITA 61.05 33.45 27.60 7.05 6.75 6.95 0.00 #1 4 Lavinia CASTELLER / Vladislav KASINSKII Young Goose Academy/Young Goose Academy ITA 59.33 33.12 26.21 6.60 6.50 6.60 0.00 #5 5 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI H..C. Diavoli Rossoneri/H..C. Diavoli Rossoneri ITA 58.65 32.91 25.74 6.60 6.45 6.30 0.00 #3

Foto: Pier Colombo

Leggi tutte le notizie di Pattinaggio Artistico su OA Sport...