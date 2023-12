Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix 2023: Metelkina-Berulava trionfano nelle coppie Junior, bene Nakata

Vanno in archivio definitivamente le competizioni dedicate alla categoria Junior in quel di Pechino, città che sta ospitando questa settimana le Finali Grand Prix 2023 di pattinaggio artistico. Nell’ultimo giorno di gare a fare paura sono stati i georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berluva, coppia che ha scavalcato i 200 punti mandando un chiaro segnale anche ai colleghi più grandi in vista dei Campionati Europei e Mondiali.

Il team, già apparso in buono spolvero durante lo short, ha dominato in lungo e in largo anche il libero, eseguendo un programma privo di sbavature di rilievo e dal contenuto tecnico “preoccupante” se rapportato alla gara Senior. Impressiona anche il totale, 202.11, score competitivo specie se rapportato a una categoria inferiore. A distanza siderale si sono posizionati poi i canadesi Ava Kemp-Yohnatan Elizarov, secondi con 168.83 davanti ai connazionali Jazmine Desrochers-Kieran Thrasher, terzi con 156.33.

Nella specialità individuale maschile bella rimonta per Rio Nakata che, dopo la quarta piazza del segmento più corto, si è imposto sulla concorrenza snocciolando un quadruplo toeloop e due tripli axel di cui il primo agganciato al triplo toeloop raccogliendo 227.77 e superando il sudcoreano Hyungyeom Kim, piazzatosi al secondo posto con 223.61. Più staccato lo slovacco Adam Hagara, terzo con 213.26.

Rimane immutata infine la situazione nella danza sul ghiaccio con il trionfo degli statunitensi Leah Nest-Artem Markeolov, bravi a totalizzare 177.09 precedendo Elizabeth Tkachenko-Alexei Kiliaov, al posto d’onore con 168.78 arginando i tedeschi Darya Grimm-Michail Savitskiy, terzi con 159.41.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

Foto: International Skating Union/Figure Skating