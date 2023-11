Pattinaggio artistico, Grand Prix Espoo 2023: Conti-Macii in Finlandia per staccare i biglietti direzione Pechino

Obiettivo Pechino. Sarà un weekend di fondamentale importanza per Sara Conti e Niccolò Macii, pronti a disputare il Grand Prix di Espoo – quinto nonché penultimo appuntamento della rassegna itinerante di pattinaggio artistico – per staccare i biglietti per le Finali, quest’anno in scena nella Capitale cinese.

Gli allievi di Barbara Luoni partiranno dalla seconda piazza ottenuta in quel di Angers, dove hanno dovuto cedere il passo ai canadesi Pereira-Micahud a causa di alcune sbavature negli elementi di salto (in parallelo e lanciati) spalmate tra i due programmi. Nello specifico gli azzurri sono rimasti attardati nello short per un errore nel triplo rittberger lanciato e per alcune difficoltà chiamate con il livello 3, mentre nel libero hanno perso punti preziosi nella sequenza di salti e in un arrivo non perfetto nel triplo salchow lanciato, inchiodando il loro score a quota 189.46, il totale più basso della stagione.

Un risultato che ha lasciato con l’amaro in bocca, soprattuto per quanto fatto vedere in ‘precedenza. Nella pre season i nostri ragazzi non sono mai scesi oltre quota 190, andando per due volte sopra 200, soglia che sicuramente tornerà nel mirino nella prossima gara, dove i Campioni Europei in carica reciteranno il ruolo di grandi favoriti.

Gli atleti infatti confronteranno con altri team potenzialmente pericolosi, ma assolutamente alla portata in caso di due performance pulite. Tra le coppie da temere spiccano i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko e i cinesi Cheng Peng-Lei Wang, questi ultimi reduci dal terzo posto alla Cup Of China. Le possibilità di qualificazione sono dunque più che concrete, ma servirà comunque alzare l’asticella rispetto a quanto avvenuto in terra transalpina. Una qualificazione, magari unita a un totale sopra i 200 potrebbe gettare le basi in vista degli appuntamenti più importanti dell’annata sportiva.

