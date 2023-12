Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri secondi dopo la rhythm dance alle Finali Grand Prix! Podio quasi in cassaforte

Charlène Guignard-Marco Fabbri si sono piazzati al terzo posto in occasione della rhythm dance, ultimo segmento della seconda giornata dedicata alle Finali Grand Prix 2023 di pattinaggio di figura, ipotecando di fatto il terzo podio consecutivo nell’ultimo atto della rassegna nonché il tredicesimo complessivo.

Una prestazione più che solida per gli azzurri che, per l’occasione hanno rifilato quasi nove lunghezze ai britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, questi ultimi decisamente ridimensionati dopo il curioso exploit verificatosi all’NHK Trophy. Sulle note de “Holding out for a hero”/”Against All Odds” gli allievi di Barbara Fusar Poli si sono resi artefici di una performance spumeggiante, mettendo sul piatto una tecnica con pochi eguali e tanti, tantissimi elementi eseguiti in perfetto timing con gli accenti musicali.

Chirurgici in tal senso i twizzles (livello 4), così come è apparso fluido e scorrevole il passo coreografico, difficoltà che ha lasciato poi spazio al pattern (livello 3) e al sollevamento straight (livello 4). Di alto livello poi anche la sequenza di passi sulla midline (livello 3).

L’ottimo riscontro tecnico ha dunque consentito agli atleti delle Fiamme Azzurre di precedere per pochi centesimi i temibili canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, al momento terzi con 85.17 (47.84, 37.33) ma con i punti nelle mani per poter dare fastidio nella danza libera. Scappano invece Madison Chock-Evan Bates, dominatori totali della prova con uno score che ha sfiorato i 90 punti, come dimostrano gli 89.15 (51.06, 38.09), nuovo primato stagionale in senso assoluto.

Molto lontani gli altri concorrenti, a cominciare dai già citati Fear-Gibson, quarti con 76.24 (40.51, 36.73) anche a causa di una vistosa sbavatura nella serie di twizzles, chiamata di livello base per il cavaliere e di livello 3 per la dama. Un errore che ha colpito anche Forunier-Beaudry-Soerensen, quinti con 74.82 (39.82, 35.00) davanti ai connazionali Marjorie Lajoie-Zachary Lagha, sesti con 74.74 (40.45, 34.29).

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: Photo LiveMedia/Silvia Colombo