Pattinaggio artistico: doppietta USA nella gara femminile all’NHK Trophy. Vince Ziegler, seconda Thorngren

Non finiscono le sorprese in quel di Osaka, città del Giappone che sta ospitando l’ultima tappa del Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico: l’NHK Trophy. Dopo il ribaltone di Fear-Gibson ai danni di Guignard-Fabbri infatti la gara femminile si è conclusa con una rocambolesca doppietta made in USA, che ha visto imporsi Ava Marie Ziegler, al suo primo podio in carriera nella rassegna itinerante.

Approfittando del weekend negativo non solo della Campionessa Europea in carica Anastasiia Gubanova (sesta), ma anche dell’intero comparto asiatico – Haein Lee (quarta) compresa – la statunitense si è resa artefice di un segmento lungo da 138.46 (74.97, 63.46), dove ha atterrato due doppi axel e sette tripli, a cui si aggiungono altri due doppi. Elementi con cui ha potuto raggiungere lo score di 200.50, nuovo primato personale.

Si è fermata invece a 129.80 (68.01, 63.79) per 198.73 la connazionale Lindsay Thorngren, prima nello short ma tradita da un passaggio avuto nel triplo lutz, eseguito con caduta e degradato. Bene poi la belga Nina Pinzarrone che, nonostante alcuni problemi di rotazione, ha chiuso l’evento al terzo posto con 128.52 (66.81, 61.71) staccando il pass per le Finali.

In virtù della stramba classifica odierna a volare a Pechino per le Finali saranno Kaori Sakamoto, Isabeau Levito, Loena Hendrickx, Hana Yoshida, Nina Pinzarrone e Rion Sumiyoshi.

Foto: LaPresse