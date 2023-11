Pattinaggio artistico: record azzurro nelle coppie all’NHK Trophy! Beccari Guarise e Ghilardi-Ambrosini sul podio

L’Italia scrive ancora un record ad Osaka in occasione dell’NHK Trophy 2023, ultimo appuntamento del Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Per la prima volta nella storia della disciplina infatti due coppie hanno centrato contemporaneamente una posizione sul podio nella rassegna itinerante. A siglare l’impresa sono stati Lucrezia Beccari-Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, rispettivamente secondi e terzi. Quest’ultimi, in virtù del tie break, saranno della partita anche alle Finali che si svolgeranno a Pechino dal 7 al 10 dicembre.

Un test molto importante per Beccari-Guarise che, dopo aver pattinato un ottimo short, hanno tenuto egregiamente botta anche nel segmento più lungo, perdendo terreno solo nei due tripli salchow, salto realizzato sia in parallelo che lanciato. Due sbavature che non hanno impedito agli azzurri di raggiungere nuovamente la soglia dei 190 punti totali, guadagnando 190.31 dopo un free da 123.54 (61.94, 61.60), passi in avanti evidenti per due atleti pronti a salire ancora di colpi.

Una sbavatura nel triplo salchow in parallelo ha rallentato leggermente anche la rincorsa di Rebecca Ghilardi-Filippo Amrbosini che, con una performance pulita nel resto degli elementi, ha raccolto 123.49 (63.71m 59.78) per 186.47.

Da segnalare poi la vittoria dei teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, entrati ufficialmente non solo in Finale, ma anche nel parco ristretto di team da temere in modo considerevole per il resto delle competizioni. La coppia tedesca di nuova formazione ha incantato l’arena di Osaka snocciolando una prestazione priva di passaggi a vuoto, guadagnando 135.28 (70.73, 64.55) per 202.51, nuovo season best.

A raggiungere Pechino per l’ultimo atto saranno quindi Deanna Stellato-Dudek-Maxime Deschamps, Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, Lia Pereira, Trennt Michaud, Sara Conti-Niccolò Macii, Annika Hockeu-Robert Kunkel, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

LE COPPIE QUALIFICATE ALLE FINALI DI PECHINO

Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps,

Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodin

Lia Pereira / Trennt Michaud

Sara Conti / Niccolo Macii

Annika Hocke / Robert Kunkel

Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini

Foto: LaPresse