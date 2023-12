Partizan Belgrado-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, programma, tv, streaming

Trasferta in terra serba per la Virtus Bologna in Eurolega, che oggi giovedì 28 dicembre affronta alle 18:30 il Partizan Belgrado nella diciassettesima giornata della regular season 2023-2024.

Le V-nere puntano a rialzare immediatamente la testa dopo la battuta d’arresto di venerdì scorso contro il Valencia (79-71), per chiudere al meglio l’anno solare 2023. I bianconeri occupano la terza piazza con 11-5 di record, dietro solo al Real Madrid (15-1) e al Barcellona (11-5). Coach Luca Banchi si affiderà ancora a Marco Belinelli e Tornike Shengelia, che cercheranno di trascinare i compagni in un’autentica bolgia.

Ancbe il Partizan Belgrado si presenta alla sfida odierna dopo aver rimediato un ko nell’ultimo turno disputato contro il Real Madrid (91-75). Gli uomini di Obradovic non sono lontani dalla Virtus Bologna in classifica, con 9-7 di score che gli consente di rimanere al sesto posto. Fari puntati sugli ex Olimpia Milano Kevin Punter e James Nunnally, in attesa dell’inserimento di Jaleen Smith arrivato dalla Virtus in questi giorni ma che non potrà essere schierato prima dell’anno nuovo.

Palla a due che verrà alzata alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) alle 18:30. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta LIVE testuale, per non farvi perdere nemmeno un’azione di questa grande sfida!

