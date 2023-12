Pallanuoto, Savona-Jadran Novi ed Ortigia-Spandau 04 negli ottavi di finale di Euro Cup

Si sono svolti quest’oggi i sorteggi degli ottavi di finale dell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto: i primi quattro accoppiamenti hanno visto le squadre giunte terze nella prima fase a gironi della Champions League sfidare le formazioni giunte al secondo posto nei gironi di Euro Cup, e l’Ortigia affronterà i tedeschi dello Spandau 04 Berlino.

Gli altri quattro accoppiamenti, invece, hanno visto protagoniste le squadre giunte ultime nella prima fase a gironi della Champions League e le formazioni che hanno vinto i gironi di Euro Cup: il Savona sfiderà i montenegrini dello Jadran Herceg Novi.

I liguri giocheranno l’andata in casa, in programma l’8 marzo, mentre gli aretusei disputeranno tra le mura amiche il match di ritorno, previsto il 23 marzo. I quarti di finale, invece, sono in programma il 6 ed il 27 aprile, infine la Final Four si giocherà il 17 ed il 18 maggio.

SORTEGGIO OTTAVI EURO CUP 2023-2024 PALLANUOTO

Jug Adriatic Osiguranje (CRO)-A Hid Vasas Plaket (HUN)

BVSC-Zuglo (HUN)-Crvena Zvezda (SRB)

Spandau 04 Berlin (GER)-CC Ortigia (ITA)

Astralpool Sabadell (ESP)-EN Tourcoing (FRA)

Panionios GSS (GRE)-Steaua Bucharest (ROU)

Primorje Erste Bank (CRO)-Dinamo Tbilisi (GEO)

RN Savona (ITA)-Jadran Herceg Novi (MNE)

CN Barcelona (ESP)-Vouliagmeni NC (GRE)

Foto: LiveMedia/Marco Todaro