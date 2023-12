Nuoto, gli Europei 2024 si terranno a Belgrado dal 10 al 23 giugno

La 37ma edizione dei Campionati Europei di nuoto si svolgerà dal 10 al 23 giugno 2024 a Belgrado, in Serbia: l’annuncio è stato appena dato da European Aquatics. Il programma prevede l’assegnazione dei titoli continentali di nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere e nuoto in corsia.

Il programma prevede il nuoto in acque libere dal 10 al 13 giugno ed il nuoto artistico dal 10 al 14, mentre nuoto in corsia e tuffi si svolgeranno dal 17 al 23 giugno: le gare di nuoto in corsia dureranno fino al 23 giugno, data che segna la fine del periodo di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il programma, infatti, è stato stilato con l’intento di fornire agli atleti di tutto il Vecchio Continente l’opportunità per affinare la preparazione per i Giochi Olimpici, mentre per alcuni sarà l’ultima grande occasione per raggiungere la qualificazione a Parigi 2024.

Foto: LaPresse