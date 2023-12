MotoGP, Pedro Acosta vuole stupire: “Serve pazienza, ma non arrivo per farmi degli amici”

Sembra avere già le idee molto chiare Pedro Acosta, Campione del Mondo di Moto2 che, a partire dalla stagione 2024, farà il suo debutto ufficiale in MotoGP. Il centauro in forza alla KTM (team GASGAS Factory Racing Tech 3) ha infatti rilasciato un’intervista ai media spagnoli, facendo intuire grandi ambizioni in vista della prossima annata sportiva.

L’obiettivo del nativo di Mazarròn sarà quello di prendere confidenza con la nuova realtà nel modo più veloce possibile: “Mi piace essere aggressivo dentro e fuori dalla pista – ha detto l’iberico al canale RTVE -. Non entro in MotoGP per farmi degli amici, ma siamo consapevoli che servono molti passi in avanti per diventare competitivi. Quando saliremo di livello potremo capire se ci sarà modo di lottare, ma prima ci sono diverse cose da imparare: gestione delle gomme, freni e motore. Serve pazienza, ma anche la voglia di imparare in modo veloce“.

Con l’approdo nella classe regina potrebbe palesarsi in futuro l’ipotesi di correre con una leggenda delle due ruote come Marc Marquez. Acosta ha però spostato il focus su altro: “Sappiamo tutti chi è Marc Marquez e il talento che ha, sarebbe stupido non pensarci, ma prima devo cercare di essere competitivo per diventare suo compagno di squadra. La strada è lunga”.

Le aspettative sul pilota sono effettivamente molto alte. Soltanto pochi giorni fa il boss della Gas Gas Tech 3 Poncharal aveva lodato le capacità di apprendimento di Pedro, reputandolo alla stregua di altre leggende come il già citato Marquez, Martin, Pedrosa e Lorenzo.

Foto: LaPresse

