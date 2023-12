MotoGP, Fabio Quartararo vittima di commenti omofobi: cancella la foto con un amico

Un episodio assolutamente increscioso. Fabio Quartararo non poteva certo immaginare ciò che sarebbe accaduto nel giorno di Natale, in relazione a una foto sui social che lo ritrae sorridente con il suo amico, Ethan Doux. Nell’immagine in questione si vedono i due giovani in posa, con il messaggio annesso: “Di cosa parliamo?“.

Ebbene, le reazioni a questo post sul social “X” sono state assai poco gradevoli. La foto è stata, infatti, bersaglio di commenti omofobi nei confronti del vincitore del titolo di MotoGP del 2021 e del suo amico, noto alla collettività in quanto membro di una famiglia francese di gioiellieri.

Per questo motivo, El Diablo ha deciso di cancellare il post sul social citato e tenendola su Instagram, ma decidendo di disattivare i commenti, al fine di evitare ulteriori e sgradite sorprese. Non sono mancate interazioni positive, a sostegno di Quartararo dopo quanto accaduto. Tuttavia, lascia davvero perplessi come ormai nel mondo virtuale ci sia spesso una deriva fuori controllo.

Di seguito la foto “incriminata“:

FOTO DI FABIO QUARTARARO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Quartararo (@fabioquartararo20)

Foto: MotoGP.com Press

