LIVE Virtus Bologna-Olympiacos, Eurolega basket in DIRETTA: vincere per continuare a sognare

La presentazione di Virtus Bologna-Olympiacos

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 15a giornata di Eurolega 2023-2024. Alla Segafredo Arena la Virtus Bologna affronta l’Olympiacos con il concreto obiettivo di mantenere intatta la seconda posizione in stagione regolare.

Le V nere, infatti, si trovano sul 10-4 in termini di classifica, accanto al Barcellona e a tre lunghezze da quello che sembra il quasi imbattibile Real Madrid, che fin qui ha perso solo con il Fenerbahce (e di un punto). 7-7 invece per l’Olympiacos, che nelle cinque trasferte finora disputate ha un record di 1-4.

Il club del Pireo dovrebbe recuperare Alec Peters, che non ha giocato la scorsa settimana, ma viaggia con il team alla volta di Bologna. Non ancora utilizzabile fino a gennaio Naz Mitrou-Long (per regolamento), e dunque in sostanza la questione è che il roster si presenta a pieno regime. Rimane sempre priva di Jordan Mickey la Virtus.

Luca Banchi parla di Olympiacos e pubblico nella sua presentazione: “Vincitrice della Regular Season dello scorso anno e finalista, la squadra greca rappresenta una delle più serie candidate al titolo e arriverà a Bologna forte di un roster estremamente profondo arricchito ulteriormente dal recente arrivo di Filip Petrusev, che va ad aggiungere ulteriore consistenza ad un settore lunghi già dominante. Cercheremo di farci forte di precedenti prestazioni, dove abbiamo dimostrato di essere capaci di andare oltre gli apparenti limiti fisici o tecnici e portare la gara su binari che ci permettano di tornare ad esprimere la nostra miglior pallacanestro, con uno sforzo collettivo che abbracci squadra, staff e pubblico.“.

La palla a due di Virtus Bologna-Olympiacos verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

