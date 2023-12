Basket, la Virtus Bologna ospita l’Olympiacos in Eurolega: le V Nere vogliono continuare a sognare in grande

Domani alle 20:30 la Virtus Bologna scenderà in campo alla Virtus Segafredo Arena per disputare la 15ma giornata dell’Eurolega 2023-2024 di basket. I ragazzi di Luca Banchi ospiteranno l’Olympiacos, nella prima delle due sfide previste in settimana in campo europeo (le V Nere giocheranno poi infatti anche giovedì in casa del Valencia).

Dopo l’ottimo avvio in campo continentale, la squadra emiliana, che è attualmente seconda in classifica insieme al Barcellona con un record di 10-4 ed è reduce da tre successi consecutivi in campo continentale (contro, in ordine cronologico, Barcellona, Maccabi Tel Aviv e Baskonia), cercherà di trovare un’altra affermazione per restare nei piani altissimi della classifica e per continuare dunque a sognare in grande.

Battere l’Olympiacos non sarà però facile. La squadra di Georgios Bartzokas, momentaneamente a metà classifica in Eurolega con un record di 7-7 e seconda nel campionato greco, avrà tanta voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta casalinga di settimana scorsa contro il Valencia e si impegnerà al massimo per compiere il colpaccio in terra italiana. Per farcela punterà soprattutto sul playmaker Thomas Walkup (10.7 punti, 4,5 assist, 3.5 rimbalzi di media a partita finora), la guardia Isaiah Cannan (12.7) e il centro Nikola Milutinov (9.1 punti, 4.2 rimbalzi a match), ma anche su Nigel Williams-Goss (9.1), Moustapha Fall (7.2 punti, 4.8 rimbalzi) e Kostas Papanikolaou (7.0, 4.1 rimbalzi, 3.3 assist). Peserà invece l’assenza di Alec Peters (15.4 e 5.5 rimbalzi di media).

Per vincere la Virtus Bologna dovrà dunque giocare una partita di grande attenzione e solidità. Sarà necessario l’aiuto di tutti, a partire dai big (da sottolineare che finora il miglior giocatore in Eurolega per la squadra emiliana è stato Tornike Shengelia, con i suoi 17,2 punti, 6.3 rimbalzi e 3.7 assist di media, seguito dall’eterno Marco Belinelli con 15.0 punti a match), fino ad arrivare alle seconde linee, che dovranno essere incisivi quando chiamati in causa per far rifiatare gli altri. A questo punto non rimane che aspettare ancora qualche ora prima di scoprire come andrà questa partita. La palla a due, ricordiamo, sarà domani alle 20.30.

Credit: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...