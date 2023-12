LIVE Spagna-Italia 1-0, Nations League calcio femminile in DIRETTA: provano a reagire le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

44′ Si chiude la difesa delle campionesse del mondo in carica sugli sviluppi della palla inattiva.

43′ Fallo di Battle su Caruso nella tre-quarti spagnola, punizione Italia.

42′ Uscita di Giuliani che allontana un pallone velenoso.

40′ Fallo in attacco di Cambiaghi, si ripartirà con una punizione in favore della Spagna.

39′ Spinge ora la squadra di Andrea Soncin.

38′ Rimessa laterale in zona d’attacco in favore dell’Italia.

36′ Si riprende con l’attaccante della Roma regolarmente in campo dopo l’intervento dello staff sanitario azzurro.

34′ Gioco fermo con Valentina Giacinti a terra in seguito ad una botta al ginocchio.

32′ Giuliani si occuopa della battuta di una rimessa dal fondo.

30′ Chiusura di Lenzini su Paralluelo.

28′ Fatica a costruire l’Italia una volta entrata in possesso del pallone, circolazione spagnola.

26′ Fallo di Carmona su Cambiaghi, punizione Italia all’altezza del cerchio di centrocampo.

25′ Giuliani fa suo il pallone e va al rilancio lungo.

24′ Altro giro dalla bandierina per la Spagna.

22′ Pallone troppo lungo di Teresa, l’Italia recupera il possesso.

21′ Calcio d’angolo conquistato dalle Furie Rosse.

18′ Possesso Spagna.

15′ Si salva in qualche modo la retroguardia azzurra sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

14′ Angolo in favore della Spagna.

13′ Continua a spingere la Spagna sulle ali dell’entusiasmo per il vantaggio trovato.

12′ GOAL DELLA SPAGNA! Athenea riceve palla sulla destra, entra in area e batte Giuliani con una conclusione a fin di palo. Spagna-Italia 1-0.

11′ Prova ad andare in possesso l’Italia.

10′ GIULIANI” Grande risposta della numero 1 azzurra sul tentativo da posizione ravvicinata di Caldentey.

9′ Altro giro dalla bandierina per le furie rosse.

8′ Pescata in posizione di offside Caldentey, si ripartirà con una punizione in favore dell’Italia.

7′ Sinistro dal limite di Hermoso deviato in angolo da Linari.

6′ Si è alzata la pressione delle campionesse del mondo in carica.

5′ Giuliani va al rilancio lungo.

4′ Circolazione di palla da parte della Spagna.

3′ BOATTIN! Sinistro dal limite della classe ’97 della Juventus con il pallone alto.

2′ Subito un angolo conquistato dalle azzurre.

1′ SI PARTE! L’Italia muove il primo pallone del match.

21.28 Inno nazionale spagnolo.

21.27 Inno di Mameli.

21.25 Presentazione delle squadre, tra poco sarà la volta degli inni nazionali.

21.15 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, un quarto d’ora al calcio d’inizio.

21.00 Immagini dai social dell’Italia:

20.55 Svizzera avanti 1-0 sulla Svezia al termine del primo tempo nell’altro match del girone, a segno Crnogorcevic.

20.50 Le azzurre di Andrea Soncin affrontano le campionesse del mondo in carica all'”Estadio Municipal de Pasaròn” di Pontevedra andando a caccia di un risultato di prestigio.

20.45 Le ufficiali:

Spagna (4-3-3): Coll; Batlle, Paredes, Alexaindri, Olga; Bonmati, Teresa, Hermoso; Athenea, Paralluelo, Caldentey. All. Montserrat Tomè.

Italia (4-4-1-1): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin; Bergamaschi, Caruso, Giugliano, Cambiaghi; Dragoni; Giacinti. All. Soncin Andrea.

20.40 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Spagna-Italia, quinta giornata del gruppo 4 della Nations League femminile.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Spagna-Italia, quinta giornata della Nations League femminile 2023-2024. Le azzurre affrontano le campionesse del mondo in carica all'”Estadio Municipal de Pasarón” di Pontevedra.

Penultima giornata della fase a gironi di Nations League per l’Italia del commissario tecnico Andrea Soncin, le azzurre affrontano la proibitiva trasferta iberica andando a caccia di punti necessari per scongiurare la retrocessione in Lega B. Con quattro punti l’Italia occupa infatti il terzo posto del girone 4 comandato dalla Spagna a 12, seguita dalla Svezia a 7 e chiuso dalla Svizzera ferma a 0.

L’ultima del girone retrocederà direttamente in Lega B mentre le terze classificate di ciascun raggruppamento della Lega A disputeranno dei play-off contro le seconde dei gruppi della Lega B. Le vincenti dei play-off parteciperanno alla Lega A nelle qualificazioni all’europeo 2025 mentre le perdenti parteciperanno alla Lega B. Dopo la Spagna le azzurre torneranno in campo il 5 dicembre a Parma per l’ultima gara del girone con avversario la Svizzera.

Foto: Lapresse