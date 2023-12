LIVE Sci alpino, Prova discesa Val Gardena 2023 in DIRETTA: si arriva sulla Saslong senza gare veloci alle spalle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera della Val Gardena, primo allenamento in previsione del trittico di gare veloci valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Si arriva sulla Saslong senza neanche una discesa o un superG disputato, quindi quasi completamente al buio sulle gerarchie della velocità nel circuito maschile.

Un Circo Bianco che ha visto disputare solo 2 delle gare previste finora, con un’inversione di tendenza attesa da questi quindici giorni in terra italiana ricchi di competizioni in programma. Gli uomini-jet sono scesi in pista in totale tre volte, per una prova a Zermatt/Cervinia e per due allenamenti in quel di Beaver Creek. In entrambi i casi le gare sono state cancellate per maltempo, ma è ora di voltare pagina. Siamo in Val Gardena, sulla mitica Saslong. In programma ci sono ben due discese, una giovedì e una sabato, e un superG. Oggi va in scena la prima prova cronometrata, con gli sciatori che tornano su una pista che la gran parte di loro conosce a meraviglia. Il terreno varia però ogni anno, i dossi e i salti sono da provare, le linee migliori nei tratti tecnici da scoprire; tutto per guadagnare quei decimi che poi in gara faranno la differenza.

Grande attesa per il norvegese Kilde, così come per tutti i big della velocità. Vediamo chi deciderà di tenere il piede sull’acceleratore e chi invece si risparmierà non scoprendo le proprie carte. Ovviamente scalpita il folto gruppo italiano che sarà al cancelletto. Su tutti chi vuole tornare su questa pista è Mattia Casse, che l’anno scorso proprio qui ha trovato il primo podio in carriera in Coppa del Mondo. Desideroso di gareggiare anche Dominik Paris, anche se con la Saslong l’amore non è mai scoccato (zero vittorie in discesa). Tra i giovani italiani c’è fermento per il rientro dall’infortunio di Giovanni Franzoni, così come curiosità per vedere se Benjamin Alliod darà seguito all’exploit della prova di Zermatt/Cervinia.

lo start della prova è previsto per le 11.45

