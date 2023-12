LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2023 in DIRETTA: ultima rifinitura per Sofia Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Sankt Moritz (Svizzera), ultimo allenamento in previsione del weekend dedicato alle discipline veloci della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Si viaggia a grandi passi verso lo speed opening stagionale, meteo permettendo, con le ragazze che hanno l’ultima occasioni per studiare i passaggi più difficili e le linee migliori in vista della discesa in programma sabato, con venerdì e domenica in calendario invece due superG.

Ieri c’è stato per tutte il primo assaggio sulla ‘Corviglia’ con la specialista degli allenamenti che ha terminato davanti a tutte. Christina Ager, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nell’unica prova anche a Zermatt/Cerviania, si è confermata velocissima nelle sessioni di allenamento cronometrare anche in Alta Engadina, con un primo posto con margine su tutte le rivali. Ha destato una buona impressione anche la slovena Ilka Stuhec, una delle favorite per sabato, 2a a 48 centesimi dall’austriaca. Bene in generale tutte le atlete del “Wunderteam”, con Nina Ortlieb ottima terza. Riscontri positivi anche per la svizzera Michelle Gisin, migliore delle elvetiche, e per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Tante big non hanno forzato, con Corinne Suter, Lara Gut-Behrami e Kira Weidle su tutte che oggi probabilmente terranno un po’ di più il piede sull’acceleratore.

La migliore delle italiane ieri è stata Nicol Delago, settima e distante 1”08 dalla vetta. Prova in controllo per Sofia Goggia, che senza forzare e rialzandosi anche nel finale ha chiuso in nona piazza a 1”15. La campionessa olimpica di discesa del 2018 oggi proverà a forzare un attimo di più, studiando i passaggi chiave di una pista che ormai ben conosce e che in passato le ha regalato diverse soddisfazioni. Tra chi ha disputato un training senza sussulti ci sono Federica Brignone e Elena Curtoni, che presumibilmente oggi alzeranno i giri del motore. Marta Bassino studia le linee più in previsione dei due superG che per la discesa di sabato; mentre le altre azzurre oggi saranno in qualifica per i nove pettorali disponibili in gara. Al cancelletto in tutto vedremo 12 sciatrici italiane.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del secondo e ultimo training verso la discesa libera femminile di Sankt Moritz (Svizzera), in programma sabato in un weekend che prevede anche due superG validi per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Sperando in un meteo clemente lo start della prova è previsto per le 10.30, buon divertimento e buono sci a tutti!

