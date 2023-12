LIVE Sci alpino, Gigante Lienz 2023 in DIRETTA: Shiffrin davanti, Brignone per il podio, Goggia decima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.01 Colturi conferma comunque di trovarsi più a suo agio tra le porte larghe rispetto che in slalom. Lara si inserisce in 19ma posizione (+2.69) e nella seconda manche potrà tentare una bella rimonta.

11.00 Già più di un secondo e mezzo di distacco dopo due intermedi per la classe 2006.

10.59 La svizzera Andrea Ellenberger è 22ma a 3.27. Ora una manche interessante, quella di Lara Colturi.

10.58 Adesso fare un tempo competitivo è assai complicato, con la tracciatura e la neve che non aiuta sicuramente.

10.57 Sono scese sei austriache, e cinque sono in fondo alla classifica. Elisabeth Kappaurer è 21ma a 3.42.

10.56 Intanto sbaglia completamente in alto Ricarda Haaser che conferma l’enorme difficoltà delle austriache. Per lei ritardo di +6.15 e addio seconda manche.

10.54 Esclusa Shiffrin, tutto sembra in gioco. Anche se Hector è un passo avanti a tutte per il podio e Mowinckel è sembrata rinata. Dalla quarta posizione di Gut alla decima di Goggia ci sono meno di tre decimi, per una seconda manche che promette spettacolo.

10.53 La classifica dopo le prime 22:

1) Mikaela Shiffrin (USA) 1’01″82

2) Sara Hector (Svezia) + 0.63

3) Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +1.03

4) Lara Gut-Behrami (Svizzera) +1.49

5) Federica Brignone (Italia) +1.63

5) Alice Robinson (Nuova Zelanda) +1.63

7) Clara Direz (Francia) +1.70

8) Valerie Grenier (Canada) +1.71

9) Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +1.73

10) Sofia Goggia (Italia) +1.76

10.51 L’austriaca Julia Scheib è 14ma a 1.96.

10.50 La francese Clara Direz si conferma in ascesa ed è settima a 1.70.

10.50 Federica Brignone a Raisport: “Sono molto dispiaciuta, non ho fatto una sola curva come volevo io. Mi sembrava di stare su una saponetta, non so neanche cosa fare verso la seconda manche“.

10.49 La giovane croata Zrinka Ljutic è 13ma a 1.99.

10.47 L’austriaca Stephanie Brunner è 18ma a 3.51.

10.47 I pettorali delle prossime italiane: 28 Roberta Melesi, 32 Asja Zenere, 36 Elisa Platino, 46 Lara Della Mea, 63 Laura Pirovano.

10.46 La svizzera Michelle Gisin è 13ma a 2.19.

10.44 Nonostante abbia sbagliato tantissimo, Sofia Goggia è comunque nona a 1.76. A corrente alternata la bergamasca, che in gigante alterna sezioni ottime, al livello delle primissime, ad errori importanti.

10.43 Partita Sofia Goggia.

10.42 La classifica dopo le prime 16:

1) Mikaela Shiffrin (USA) 1’01″82

2) Sara Hector (Svezia) + 0.63

3) Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +1.03

4) Lara Gut-Behrami (Svizzera) +1.49

5) Federica Brignone (Italia) +1.63

5) Alice Robinson (Nuova Zelanda) +1.63

7) Valerie Grenier (Canada) +1.71

8) Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +1.73

9) Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) +1.77

10) Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.81

10.41 Holtmann ottava a 1.73. Adesso la pausa, poi Sofia Goggia.

10.39 Liensberger non riesce più a tornare sui livelli di qualche anno fa in gigante. L’austriaca è 14ma a 3.22. Per la qualificazione ci aspettiamo distacchi anche sui 4 secondi, se non oltre. Ora la norvegese Mina Fuerst Holtmann.

10.37 L’austriaca Franziska Gritsch è 13ma a 2.99. Adesso un’altra austriaca, Katharina Liensberger.

10.35 La neozelandese Alice Robinson eguaglia il tempo di Federica Brignone ed è quinta a 1.63. Anche lei si gioca il podio.

10.35 Robinson paga solo 0.23 al primo intermedio e 0.85 al secondo.

10.34 Moltzan è nona a 1.89. Adesso la neozelandese Alice Robinson: potrebbe finire seconda come ultima.

10.32 Non brilla Gasienica-Daniel: è settima a 1.77. Vediamo ora l’imprevedibile americana Paula Moltzan.

10.30 Stjernesund è settima a 1.81. Ora la polacca Maryna Gasienica-Daniel, che potrà sfruttare la tracciatura del proprio allenatore.

10.30 A posteriori, i primi due pettorali non si sono rivelati un vantaggio per le azzurre.

10.28 E infatti Mowinckel è terza a 1.03. Il distacco dal podio ora sale a 6 decimi per Federica Brignone, ma bisogna comunque provarci. Ricordate la rimonta di Tremblant? Ora la norvegese Thea Louise Stjernesund.

10.27 Solo Hector ha contenuto i danni da una superlativa Shiffrin, che da tradizione raggiunge il picco di forma proprio tra fine dicembre e fine gennaio. C’è spazio per inserirsi in terza posizione.

10.27 La slovena Ana Bucik è la peggiore sin qui: ultima a 2.63. Ora la norvegese Ragnhild Mowinckel.

10.25 La canadese Valerie Grenier è quinta a 1.71.

10.24 Brignone è stata la più veloce al primo intermedio, guadagnando 0.05 su Shiffrin. Al terzo e al quarto ha perso rispettivamente 0.17 e 0.16 dall’americana. Peccato che i tre errori le siano costati ben 1.35 al secondo intermedio. Guardando il bicchiere mezzo pieno, il podio è ancora possibile.

10.23 Gut-Behrami è terza a 1.49, 14 centesimi meglio di Federica Brignone. Tutto sommato all’azzurra è andata anche bene.

10.22 0.21 di ritardo per l’elvetica al primo rilevamento, 0.71 al secondo.

10.21 La svedese Hector è seconda a 0.63 da Shiffrin. Ora la svizzera Lara Gut-Behrami, che può sfruttare la grande occasione per allungare su Federica Brignone nella classifica di gigante.

10.21 Hector limita i danni e paga 0.27 al primo rilevamento. Al secondo il distacco sale a 0.58, ma è una buona prestazione.

10.20 Vlhova, senza particolari errori, all’arrivo è terza a 2.23, incredibile. Ora la svedese Sara Hector.

10.19 Vlhova paga subito 36 centesimi da Shiffrin. La sensazione è che oggi battere l’americana sia un’impresa per chiunque…

10.18 Che mazzata. Shiffrin rifila addirittura 1.63 a Federica Brignone. Tocca alla slovacca Petra Vlhova.

10.17 Shiffrin dietro di 0.05 al primo intermedio, ma avanti di ben 1.30 al secondo. Gli errori di Brignone si sono rivelati molto gravi, d’altronde è finita due volte lunga di linea.

10.16 Ha attaccato Federica Brignone, ma nella parte alta ha commesso tre vistose sbavature. Vediamo ora il confronto con l’americana Mikaela Shiffrin. L’azzurra si mette le mani sul volto all’arrivo, è disperata per gli errori commessi.

10.15 Inizia la gara di Federica Brignone.

10.14 La gara ripartirà tra un minuto.

10.13 Adesso a dover attendere al cancelletto è Federica Brignone, che indossa il casco con il disegno della tigre.

10.12 Pazzesco, Marta Bassino fuori alla terza porta! Si è inclinata in una curva verso destra ed è scivolata, finendo nelle reti. Prosegue purtroppo la stagione stregata della piemontese. Certo l’attesa imprevista prima della partenza di sicuro non ha aiutato.

10.12 Marta Bassino in pista!

10.11 Ci siamo, tra un minuto inizierà il gigante femminile di Lienz.

10.10 L’apripista si è infortunata alla spalla destra. Adesso sta venendo accompagnata al traguardo, cammina con le sue gambe.

10.09 Per la FIS questo ritardo, considerando che alle 11.30 inizierà la discesa di Bormio, non è una buona notizia.

10.07 L’apripista è seduta a terra a bordopista, dolorante. La sistemazione delle reti sembra ormai ultimata, ma ancora non si parte.

10.04 Incredibile che la gara venga ritardata per la caduta di una apripista, ma non è la prima volta che succede. Gli apripista, da sempre, tirano al massimo per mettersi in mostra: il loro obiettivo è realizzare un buon tempo, che poi i tecnici confrontano con quelli dei big…

10.02 Gli addetti alla pista stanno sistemando le reti, tra poco si dovrebbe partire.

10.01 Non ci voleva ovviamente per Marta Bassino, che ora dovrà rimanere a bagnomaria al cancelletto di partenza.

10.00 PARTENZA RITARDATA! Una apripista è caduta, finendo contro le reti.

9.59 Marta Bassino è pronta al cancelletto di partenza.

9.57 Il miglior risultato per Sofia Goggia a Lienz è un 12° poto nel 2021. Oggi la bergamasca proverà ad entrare in top10.

9.55 L’Italia ha vinto due volte il gigante di Lienz: con Federica Brignone nel 2017 e Denise Karbon nel 2007.

9.54 Mikaela Shiffrin vanta una affermazione a Lienz in gigante nel 2019, quando si impose davanti a Marta Bassino.

9.52 Nell’ultima edizione del gigante di Lienz, nel 2021, vinse la francese Tessa Worley davanti a Vlhova e Hector.

9.50 Due i podi per Federica Brignone a Lienz: seconda nel 2011, prima nel 2017.

9.45 Ricordiamo che a Lienz si gareggia un anno sì ed uno no. La località austriaca infatti si alterna con Semmering nel calendario di Coppa del Mondo.

9.44 Marta Bassino ha vissuto un inizio di stagione difficile e non sale sul podio in Coppa del Mondo da quasi un anno. A Lienz vanta un secondo posto nel 2019.

9.43 Per Bassino e Brignone partire con i pettorali n.1 e 2 rappresenta un piccolo vantaggio da sfruttare: troveranno la pista intonsa.

9.37 La classifica della Coppa del Mondo di gigante:

1. Lara Gut (Svizzera) 325

2. Federica Brignone (Italia) 320

3. Mikaela Shiffrin (USA) 220

4. Petra Vlhova (Slovacchia) 211

5. Sara Hector (Svezia) 172

6. Valerie Grenier (Canada) 153

7. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 131

8. Marta Bassino (Italia) 117

9. Sofia Goggia (Italia) 106

10. Paula Moltzan (USA) 92

9.36 La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino femminile:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 700

2. Federica Brignone (Italia) 557

3. Petra Vlhova (Slovacchia) 491

4. Lara Gut (Svizzera) 429

5. Sofia Goggia (Italia) 396

6. Sara Hector (Svezia) 296

7. Michelle Gisin (Svizzera) 243

8. Cornelia Huetter (Austria) 240

9. Marta Bassino (Italia) 191

10. Lena Duerr (Germania) 190

9.34 La prima manche è stata tracciata da Marcin Orlowski, allenatore della Polonia. La seconda toccherà invece a Rudi Soulard, tecnico degli Stati Uniti.

9.32 I pettorali di partenza delle italiane: 1 Marta Bassino, 2 Federica Brignone, 17 Sofia Goggia, 28 Roberta Melesi, 32 Asja Zenere, 36 Elisa Platino, 46 Lara Della Mea, 63 Laura Pirovano.

9.31 La startlist del gigante:

1 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

2 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

5 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

6 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

7 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

8 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

9 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

10 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

11 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

12 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

13 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

14 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

15 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

16 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

18 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

19 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

20 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

21 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

22 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

23 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

24 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT Head

25 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Nordica

26 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

27 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

28 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

29 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

30 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

31 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

32 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

33 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

34 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

35 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

36 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA Head

37 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic

38 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Voelkl

39 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

40 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

41 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

42 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

43 299388 BERTANI Luisa 1996 BUL Voelkl

44 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol

45 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

46 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

47 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

48 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Fischer

49 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

50 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Voelkl

51 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

52 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

53 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

54 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

55 198241 DAHON Alizee 2002 FRA Head

56 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

57 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol

58 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE Fischer

59 507049 CEDER Liv 2001 SWE Rossignol

60 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Stoeckli

61 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

62 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

63 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

64 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

9.28 Buongiorno amici di OA Sport. Alle 10.00 inizierà il gigante femminile di Lienz con la prima manche, mentre la seconda frazione andrà in scena alle 13.15.

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del gigante in programma a Lienz (Austria), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Inizia oggi l’ultima tappa dell’anno solare, in una gara in cui l’Italia sogna in grande con le tre principali frecce del proprio arco tutte a disposizione. Federica Brignone va all’attacco di Mikaela Shiffrin, sia per il risultato odierno sia per il sogno generale.

Torna protagonista la “Schlossberg”, con la località del Tirolo che come di consueto negli anni dispari fa da cornice alle ultime gare dell’anno. Due anni fa in gigante a vincere fu Tessa Worley, oggi ritirata e con il resto del podio composto da Petra Vlhova e Sara Hector. La slovacca e la svedese saranno due delle principali favorite anche oggi, in quelli che negli ultimi anni sono stati i giorni di Mikaela Shriffrin: due vittorie nel 2019 a Lienz, tripletta a Semmering l’anno scorso; è a fine dicembre che l’americana inizia a scavare il solco per la classifica generale. Siamo al quinto appuntamento tra le porte larghe stagionale e sono in due ad aver vinto: la svizzera Lara Gut Behrami, pettorale rosso e sul primo gradino a Solden e Killington; e l’azzurra Federica Brignone, reduce dalla doppietta canadese.

La valdostana è proprio la rivale n.1 di Shiffrin nella lotta alla Sfera di Cristallo, e questa due giorni tirolese ci può dire molto su quanto realistico può essere il sogno dell’italiana. Brignone sta attraversando probabilmente la miglior condizione della carriera, e tutto quello che vuole fare sugli sci le riesce, con una solidità impressionante. Chi invece è alla ricerca di quella solidità è Marta Bassino, seconda qui nel 2019. e alla caccia del primo podio stagionale; in un’annata in cui finora niente si è mai allineato nel verso giusto. Sarà della partita anche Sofia Goggia, reduce da tre top-10 consecutive tra le porte larghe e molto a suo agio a Lienz in questa specialità. Oltre alle tre punte di diamante saranno al cancelletto altre 5 italiane, per loro l’obiettivo è la qualifica alla seconda manche.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del gigante in programma a Lienz (Austria), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Quinto appuntamento stagionale tra le porte larghe, in una delle discipline più competitive e spettacolari del Circo Bianco. . Prima manche in programma alle 10.00, seconda con inversione delle prime trenta alle 13.15. Buon divertimento e buon sci a tutti!

