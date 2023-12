LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2023 in DIRETTA: nuovo atto della sfida tra Van Aert e Van der Poel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della decima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di ciclocross in programma a Gavere (Belgio). Stagione che è già abbondantemente entrata nella sua seconda metà, visto che sono già stati disputati nove appuntamenti su quattordici previsti, con gli ingressi in gara di Mathieu Van Der Poel e Wout Van Aert che hanno stravolto le gerarchie tra i ciclocrossisti.

Nell’ultimo appuntamento prenatalizio ad Anversa, ad imporsi è stato proprio Mathieu Van Der Poel, impostosi per la prima volta quest’anno. Il classe 1995 neerlandese ha dominato sul tracciato della città fiamminga, staccando di ben 30″ Van Aert, secondo, e di 37″ Eli Iserbyt, leader della generale. Anche nella prova di Santo Stefano, il tema di maggior interesse sarà la sfida tra i due campionissimi, i quali certamente battaglieranno per il bersaglio grosso, senza dimenticare un altro nome importante come quello di Thomas Pidcock.

Per ciò che riguarda la lotta per la classifica generale, il belga Eli Iserbyt ha allungato il proprio vantaggio sui neerlandesi Pim Ronhaar (-59), Lars Van Der Haar (-64) e Joris Nieuwenhuis (-67). Con cinque appuntamenti ancora da disputare, il vincitore della Coppa del Mondo 2021-2022 potrà mettere una seria ipoteca sul titolo con un gran risultato nella prova odierna. Quattro gli azzurri iscritti alla gara: Gioele Bertolini, Filippo Agostinacchio, Samuele Leone e Samuele Scappini.

