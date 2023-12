LIVE Atletica, BOclassic 2023 in DIRETTA: l’Italia punta in alto con Battocletti e Crippa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della BOclassic 2023. Come di consueto l’anno solare si chiude con il tradizionale appuntamento di San Silvestro che si tiene a Bolzano. Si correrà la 49esima edizione, con diverse punte azzurre pronte a cercare il podio ed anche una importante e benaugurante vittoria.

Una delle favorite al femminile è senza dubbio Nadia Battocletti. L’azzurra, medaglia d’argento agli Europei di cross di Bruxelles, vuole migliorare il terzo posto colto tra le strade trentine nel 2021. Sulla distanza dei 5 km Nadia ha già dimostrato tutte le sue potenzialità cogliendo il quinto posto ai Mondiali su strada di Riga con un crono ragguardevole. Avversarie di rilievo le keniane Margeret Chelimo Kipkemboi e Nelly Chepchinrchir, oltre alla croata Matea Parlov Kostro. In casa Italia potranno ben figurare Ludovica Cavalli, Rebecca Lonedo, Sara Nestola e Laura Pellicoro.

Per quel che riguarda la gara maschile l’Italia potrà puntare su Yeman Crippa. una delle grandi stelle di questa edizione della BOclassic. Dopo i deludenti Europei di cross l’azzurro proverà a riscattarsi sulle strade amiche. Occhi puntati sul sudafricano Maxime Chaumeton e soprattutto sul keniano Sebastian Kimaru Sawe.

La 49esima edizione della BOclassic inizierà con le gare elitè alle 13.30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Raisport, ed in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della kermesse altoatesina. Buon divertimento e forza azzurri!

