Golf, Hoshino agguanta Min Woo Lee in testa all’Australian Open ad un round dal termine

Il fine settimana del DP World Tour continua spedito. Siamo giunti infatti ad un solo round dal termine di un serratissimo Australian Open (montepremi 1,7 milioni di dollari australiani), evento nato nel lontanissimo 1904 ed organizzato in collaborazione tra tour europeo, PGA Tour of Australasia e OneAsia Tour. A 18 buche dalla conclusione ci sono due leader e soprattutto ben 17 golfisti racchiusi in un fazzoletto di soli 5 colpi.

In vetta alla leaderboard troviamo con lo score di -13 (201 colpi) l’australiano Min Woo Lee ed il giapponese Rikuya Hoshino. Quest’ultimo raggiunge il padrone di casa grazie ad un superbo round da -6 bogey free impreziosito dall’eagle alla buca 14. Terza posizione ad un solo colpo dai battistrada per l’inglese Alex Fitzpatrick e per l’americano Patrick Rodgers. La coppia di inseguitori precede di una lunghezza l’australiano Lucas Herbert.

Sul percorso par 71 del The Australian Golf Club di Sydney (New South Wales, Australia) chiudono la top ten in sesta posizione con il punteggio di -9 il cileno Joaquin Niemann, la statunitense Sean Crocker, e gli australiani Samuel Jones, Jason Scrivener, Matt Jones e Sam Brazel. Classifica come detto ancora cortissima, con i golfisti che occupano il 12° posto con lo score di -8 che possono coltivare sogni di gloria.

A ridosso della top ten scorgiamo gli scozzesi Grant Forrest e Connor Syme, l’inglese Laurie Canter e gli aussie Adam Bland, Jeffrey Guan ed Adam Scott. Quest’ultimo da giovanissimo si impose nel torneo di casa, ed è ormai una vecchia volpe del panorama golfistico internazionale. Nella notte italiana spazio all’ultimo e decisivo round.

Foto: LaPresse