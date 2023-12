Calendario sport invernali oggi: orari 15 dicembre, programma, tv, streaming

Oggi, venerdì 15 dicembre, una nuova giornata dedicata agli sport invernali tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tante gare da seguire. In primo piano la Coppa del Mondo di sci alpino con il superG della Val Gardena. Dopo la discesa di ieri, interessante sarà capire cosa accadrà sulla Saslong. Dominik Paris e la truppa tricolore vorrà mettersi in evidenza per regalare emozioni al pubblico di casa. Nello stesso tempo, le ragazze saranno di scena in Val d’Isere per la seconda prova cronometrata di discesa, dopo che la prima è stata cancellata.

Da non dimenticare la Coppa del Mondo di biathlon a Lenzerheide (Svizzera) con la Sprint maschile, dove gli azzurri saranno chiamati a trovare il giusto equilibrio tra frazioni sugli sci stretti e precisione al poligono, oltre al massimo circuito internazionale dello sci di fondo a Trodheim (Norvegia), con le sprint a tecnica libera. Federico Pellegrino osservato speciale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli sport invernali previsti oggi, venerdì 15 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 15 dicembre

00.50 Short track, Coppa del Mondo a Seoul (Corea del Sud): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

08.30 Bob, Coppa del Mondo a Igls (Austria): monobob femminile – Diretta streaming su https://www.youtube.com/@IBSFsliding

10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Trodheim (Norvegia): qualificazioni sprint tecnica libera donne – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Freestyle, Coppa del Mondo all’Alpe d’Huez (Francia): gara femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Val d’Isere (Francia): seconda prova cronometrata discesa femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): HS98 donne – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.30 Biathlon, IBU Junior Cup a Pokljuka (Slovenia): Mixed relay – Nessuna copertura tv/streaming.

10.35 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Trodheim (Norvegia): qualificazioni sprint tecnica libera uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Cervinia: qualificazioni maschili – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Biathlon, IBU Cup a Sjusjoen (Norvegia): 10 km Inseguimento donne – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Skeleton, Coppa del Mondo a Igls (Austria): gara maschile – Diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

11.45 Sci alpino, Coppa del Mondo in Val Gardena: superG uomini – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Trondheim (Norvegia): Finali sprint tecnica libera uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD, in streaming su RaiPlay2, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.55 Freestyle, Coppa del Mondo all’Alpe d’Huez (Francia): gara maschile – Diretta streaming su RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+.

13.30 Biathlon, IBU Cup a Sjusjoen (Norvegia): 12.5 km Inseguimento uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Engelberg (Svizzera): qualificazioni HS140 uomini – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

13.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): HS97 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Biathlon, IBU Junior Cup a Pokljuka (Slovenia): Single Mixed relay – Nessuna copertura tv/streaming.

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo a Lenzerheide (Svizzera): 10 km Sprint maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN, Eurovision Sports Live.

14.30 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Cervinia: qualificazioni femminili – Nessuna copertura tv/streaming.

14.50 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ramsau (Austria): 5 km Gundersen donne – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.30 Skeleton, Coppa del Mondo a Igls (Austria): gara maschile – Diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

15.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Engelberg (Svizzera): HS140 donne – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

18.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Copper Mountain (USA): Big Air uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Copper Mountain (USA): Halfpipe uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

22.00 Slittino, Coppa del Mondo a Whisler (Canada): doppio maschile e doppio femminile – Diretta streaming su https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Foto: Pentaphoto/FISI