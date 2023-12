Calendario sci alpino oggi: orari 2 dicembre, programma Beaver Creek e Tremblant, tv, startlist

Con la speranza di un meteo clemente, la Coppa del Mondo di sci alpino si dividerà tra gli Stati Uniti ed il Canada. A Beaver Creek gli uomini-jet cercano di disputare la prima discesa della loro stagione, mentre a Tremblant si terrà il primo dei due giganti in programma.

Purtroppo il maltempo continua ad essere un fattore decisivo e lo è stato anche nella giornata di ieri, portando alla cancellazione della prima discesa. La nevicata della sera prima e la scarsa visibilità hanno portato la giuria ad annullare tutto ed ora la speranza è quella che si possa gareggiare quest’oggi, anche se le previsioni non aiutano.

In Canada, come detto, spazio alle gigantiste. Federica Brignone e Marta Bassino vogliono riscattarsi dopo la gara di Killington che ha visto la valdostana chiudere sesta, mentre la piemontese uscire nella seconda manche. Cerca conferme, invece, Sofia Goggia, che è reduce da un nono posto decisamente significativo nello scorso weekend.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Beaver Creek e Tremblant, valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2 DICEMBRE

Sabato 2 Dicembre

17.00 Prima manche gigante femminile Tremblant (Canada)

18.45 Discesa libera maschile Beaver Creek (Stati Uniti)

20.15 Seconda manche gigante femminile Tremblant (Canada)

COPPA DEL MONDO BEAVER CREEK E TREMBLANT 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

DISCESA BEAVER CREEK 2023: LA STARTLIST

1 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

2 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

3 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

4 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

6 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

7 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

8 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

9 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

10 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

11 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

14 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

break

16 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

17 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

18 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

19 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

20 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

21 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

22 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

break

23 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol

24 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

25 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

26 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

27 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

28 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

29 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

30 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

break

31 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

32 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

33 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

34 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

35 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

36 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar

37 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

38 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

39 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

40 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

41 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

42 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

43 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

44 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon

45 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

46 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

47 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon

48 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

49 202926 SCHRAMM Jacob 1999 GER Head

50 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic

51 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

52 54480 SCHUETTER Julian 1998 AUT Atomic

53 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

54 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

55 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

56 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

57 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic

58 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

59 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol

60 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

61 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

62 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA

63 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

64 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

65 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

GIGANTE TREMBLANT 2023: LA STARTLIST

1 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

2 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

5 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

6 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

7 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

8 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

9 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

10 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

11 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

12 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

13 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

14 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

15 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

18 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

19 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

20 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

21 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

22 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

23 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Nordica

24 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

25 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

26 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT Head

27 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

28 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

29 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

30 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

31 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

32 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

33 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

34 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

35 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA Head

36 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

37 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Voelkl

38 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head

39 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

40 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

41 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

42 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

43 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

44 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic

45 516574 HAERRI Vivianne 1999 SUI Stoeckli

46 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

47 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

48 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

49 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

50 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

51 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

52 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

53 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

54 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol

55 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE Fischer

56 405188 DERKS Kiara 2001 NED Kaestle

57 107880 CLEMENT Justine 1999 CAN

58 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

59 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN

60 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

61 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

Foto: Lapresse