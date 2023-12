Calendario Preolimpico basket 2024: programma, orari dai gironi alla finale, quando gioca l’Italia a Porto Rico

Saranno come al solito quattro i Preolimpici che determineranno le altrettante formazioni in gara a completare il novero delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia affronterà quest’avventura molto lontano da casa, e precisamente a San Juan, Porto Rico.

Di fronte, nel proprio girone, Bahrein e la Nazionale di casa. Dall’altra parte Lituania, Costa d’Avorio e Messico. Il conto è presto fatto: tutti si aspettano che, alla fine, sia Italia-Lituania la finale di questo Preolimpico. I problemi, però, sono più dalla parte degli azzurri. Il paradosso è che la Lituania ha pescato due selezioni buone, ma non al suo livello. Per gli azzurri, invece, sia la peggiore in assoluto (Bahrein) che quella più pericolosa per i piani di primo posto (Porto Rico).

Il Preolimpico di San Juan 2024 si terrà da martedì 2 luglio a domenica 7 luglio. Gli orari devono essere ancora comunicati dalla FIBA. Da definire anche la copertura televisiva completa tra Sky, DAZN ed eventuali altre opzioni.

CALENDARIO PREOLIMPICO BASKET SAN JUAN 2024

Gli orari sono tutti da definire

Martedì 2 luglio

Messico-Lituania, Italia-Bahrein

Mercoledì 3 luglio

Lituania-Costa d’Avorio, Porto Rico-Bahrein

Giovedì 4 luglio

Costa d’Avorio-Messico, Porto Rico-Italia

Sabato 6 luglio

Semifinali

Domenica 7 luglio

Finale

Credit: Ciamillo

