Basket, Porto Rico compie l’impresa contro la Lituania e vola alle Olimpiadi

Grande festa a San Juan, Porto Rico ha compiuto l’impresa e giocherà le Olimpiadi di Parigi 2024. Il miracolo si è compiuto nella finale del Preolimpico contro la favorita Lituania, che crolla clamorosamente nell’ultimo atto del torneo contro i padroni di casa per 79-68. Porto Rico ha sovvertito tutti i pronostici iniziali, battendo prima l’Italia e poi successivamente la Lituania, che aveva fatto fuori gli azzurri in semifinale. Per i lituani, invece, una delusione immensa ed una mancata qualificazione olimpica davvero inaspettata.

Ancora una volta il grande eroe è Josè Alvarado, che, come contro l’Italia, è l’assoluto trascinatore con 23 punti (4/6 dall’arco). Importantissimi anche i 18 punti di Tremont Waters ed in doppia cifra chiude anche Jordan Howard con 12 punti. La Lituania paga una serata difficile al tiro da tre (6/28) e non bastano i 16 punti di Rokas Jokubaitis. Solo 10 punti per Domantas Sabonis e 8 per Marius Grigonis.

Porto Rico parte fortissimo nel match (11-3), ma la Lituania reagisce con un parziale di 14-3. Alla prima sirena comunque è parità (19-19). Nel secondo quarto i lituani toccano anche il +7 di vantaggio, ma i padroni di casa restano attaccati alla partita e nel finale di tempo con Condit IV e Waters rimettono la testa avanti, presentandosi in vantaggio di 4 punti all’intervallo (39-35).

Al ritorno in campo Waters apre subito il fuoco dall’arco e poi tocca al protagonista di serata, Josè Alvarado. Il giocatore dei New Orleans Pelicans con 9 punti consecutivi costruisce il parziale decisivo (52-39). La Lituania fatica a reagire e Porto Rico si presenta negli ultimi dieci minuti avanti 62-50. Ci si aspetta una reazione di Sabonis e compagni ed invece sono i portoricani ad amministrare il vantaggio, toccando anche il +15. La schiacciata di Ortiz manda i titoli di coda e fa impazzire il pubblico di San Juan. Porto Rico vince 79-68 e vola alle Olimpiadi.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

PORTO RICO – LITUANIA 79-68 (19-19, 20-16, 23-15, 17-18)

Porto Rico: Pineiro 4, Condit IV 6, Howard 12, Reed 5, Alvarado 23, Thompsons Jr, Ford, Clavell 5, Romero 2, Ortiz 4, Toro, Waters 18

Lituania: Sedekerskis, Tubelis, Sabonis 10, Jokubaitis 16, Kuzminskas 6, Montejunas 8, Dimsa, Grigonis 8, Lekavicius 5, Butkevicius 7, Sirvydis, Ulanovas 8