Basket, la Grecia batte la Croazia nel Preolimpico del Pireo e conquista Parigi 2024

Si è conclusa al Peace and Friendship Stadium del Pireo la finale del torneo Preolimpico che vedeva sfidarsi per un posto a Parigi 2024 i padroni di casa della Grecia e la Croazia. I greci avevano eliminato in semifinale la Slovenia di Luka Doncic, mentre i croati avevano avuto la meglio di misura sulla Repubblica Domenicana. Ecco come è andata.

Avvio molto equilibrato al Pireo, con Grecia e Croazia che rispondono punto a punto, alternandosi nei vantaggi. Così dopo una tripla di Nick Calathes che vale il +3 greco, arriva un parziale di 6-0 per la Croazia, ma subito rispondono i padroni di casa con Georgios Papagiannis che riporta avanti la Grecia. Equilibrio che non si spezza fino alla fine del quarto, con le squadre che tornano in panchina sul 22-22.

Prova ad allungare la Grecia nei primi minuti del secondo quarto con le triple di Georgios Papagiannis e Vasileios Toliopoulos che valgono il +6 a metà periodo. Ma ancora una volta reagisce la Croazia, e con Mateo Dreznjak e Ivica Zubac ricuciono fino al -1. Ancora una volta l’elastico vede la Grecia riallungare con Giannis Antetokounmpo e Kostas Papanikolaou che manda le squadre al riposo con i padroni di casa avanti 45-39.

Grecia che continua a fare la parte della lepre anche nella prima metà del terzo quarto, con i padroni di casa che allungano fino al +9, mentre la Croazia fatica a ricucire il gap, non scendendo mai sotto i 5 punti di divario. Ancora Calathes rilancia la fuga greca, che tocca per la prima volta la doppia cifra di vantaggio e si va all’ultimo stop sul 66-53.

Ultimo quarto che vede la Grecia amministrare il vantaggio senza grossi problemi. Prima Giannis Antetokounmpo e poi Georgios Papagiannis firmano l’ultimo, decisivo, allungo. Così la Grecia si impone 80-69, con 23 punti di Giannis Antetokounmpo, 19 di Georgios Papagiannis e 14 di Nick Calathes. Per la Croazia, invece, non bastano i 19 punti di Ivica Zubac.