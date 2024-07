Basket: colpo Brasile, travolge la Lettonia a Riga e va alle Olimpiadi

Il Preolimpico di Riga si chiude nel modo più amaro per la Lettonia allenata da Luca Banchi. Aza Petrovic ne combina un’altra delle sue, questa volta sulla panchina del Brasile. La selezione verdeoro, infatti, va alle Olimpiadi travolgendo i baltici col punteggio di 69-94. Decisivo un debordante primo quarto da 34 punti (e 11 lettoni), e importanti i 21 d Bruno Caboclo e i 20 di Leo Meindl. Dall’altra parte 15 di Rihards Lomazs e 14 di Arturs Zagars e Rolands Smits.

Come già rimarcato, è il primo quarto la chiave di tutto il match. Difesa asfissiante brasiliana, attacco che contemporaneamente funziona in maniera perfetta e subito arriva lo 0-8. Meindl è il dominatore di questa fase mentre dall’altra parte Smits prova a tenere a galla i lettoni (9-13). L’accoppiata Caboclo-Meindl, però, comincia a fare parecchia strada e sono loro, dall’11-15, a guidare un devastante 0-19 che si chiude con il clamoroso tiro da 20 metri del chiacchierato (eufemismo) ex Partizan a mettere insieme l’11-34 dopo 10′.

A provare a dare una scossa ai padroni di casa è Lomazs, ma tutto quel che riesce alla Lettonia, nel secondo quarto, è di rientrare fino al -16, troppo poco per poter sperare. C’è anche la guida esperta e sapiente di Marcelinho Huertas, 41 anni e non sentirli, a dare ai verdeoro uno slancio ideale, e più ancora è la schiacciata di Gui Santos del 33-49 a mettere le cose in chiaro quando si va al riposo. Il tutto nonostante l’infortunio di Yago dos Santos, non più rientrato dopo esser stato portato a spalle in panchina.

I secondi due quarti sono ancora più dominanti per il Brasile, che supera ampiamente (di nuovo) le 20 lunghezze di vantaggio, facendo anche affidamento su Benite e De Paula. I lettoni provano a buttarla sulla gazzarra, e a dimostrazione di questo c’è una violenta gomitata di Dairis Bertans contro Caboclo a 6’33” dalla fine, ma niente può fermare i brasiliani, che si lanciano verso Parigi e ritornano alle Olimpiadi dopo l’assenza di Tokyo 2020: Rio 2016 a parte, è la seconda presenza dal 2000 a oggi.

LETTONIA-BRASILE 69-94

LETTONIA: Kurucs*, Mejeris* 2, Davis Bertans 3, Dairis Bertans*, Timma 3, Smits* 14, Strautins 8, Strelnieks ne, Cavars 4, Lomazs 15, Zagars* 14, Zoriks 6. All. Banchi

BRASILE: dos Santos 3, Felicio, Louzada, Benite, Huertas* 12, Santos 12, Meindl* 20, Neto ne, De Paula* 14, Cardoso, Caboclo* 21, Dias* 3. All. Petrovic