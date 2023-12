Basket, Luca Banchi alla vigilia di Baskonia-Virtus: “Pur con le assenze siamo pronti a giocare una gara intelligente”

Giornata di vigilia per la Virtus Bologna in vista della difficile trasferta a Vitoria sul campo del Baskonia nel 14° turno di regular season dell’Eurolega 2023-2024 di basket maschile. Le Vu Nere occupano attualmente il terzo posto in classifica con uno splendido record di 9-4 e, nonostante la brutta notizia dell’infortunio di Jordan Mickey (lesione muscolare al retto femorale sinistro, stop di almeno 4 settimane), proveranno ad interrompere la striscia negativa di 6 sconfitte consecutive fuori casa in tutte le competizioni.

“Domani troveremo un avversario che sta vivendo un momento di forma straordinario, basti pensare che, dall’arrivo in panchina di coach Ivanovic, sono riusciti a collezionare bene sette vittorie nelle ultime otto gare, proponendo un basket molto aggressivo e spettacolare, portato all’ennesima potenza nelle gare casalinghe dove le qualità balistiche dei loro esterni e l’atletismo dei loro lunghi trovano esaltazione”, le parole di Luca Banchi.

“Pur nelle difficoltà legate alle assenze ci siamo preparati per riuscire a giocare una gara intelligente, sostenendo l’impatto che il Baskonia è in grado di sprigionare, grazie ad una difesa molto aggressiva ed un attacco spumeggiante frutto di un talento offensivo da top team”, aggiunge il coach dei bianconeri in vista della sfida di domani sera in Spagna.

Queste invece le dichiarazioni di Achille Polonara, sempre al sito ufficiale della Virtus: “Veniamo da una sconfitta in trasferta, il campo del Baskonia è un campo molto difficile, ma nonostante ciò vogliamo rifarci. Vincere fuori casa in Eurolega fa la differenza. Baskonia è in un ottimo momento, sarà una partita dura: si tratta di una squadra giovane e di talento, ben allenata”.

