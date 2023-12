Basket, Brescia piega l’Olimpia Milano in Serie A. Vittorie interne anche per Cremona e Napoli

Si sono completate da poco tre delle sette partite in programma quest’oggi per la quattordicesima giornata della Serie A di basket, ultimo turno dell’anno solare 2023 e penultimo prima del termine del girone di andata. Andiamo a riepilogare brevemente come sono andate.

VANOLI CREMONA-HAPPY CASA BRINDISI 75-58

La Vanoli Cremona vince in casa contro la Happy Casa Brindisi per 75-58 e mantiene ancora vivo il sogno di centrare la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Botta e risposta tra Morris ed Adrian in avvio, con i cremonesi avanti che grazie ai punti pesanti di Denegri e Zegarowski volano a +8. Sneed e Morris scuotono gli ospiti, ma alla prima sirena la Vanoli è avanti 18-13 nel punteggio. Nel secondo quarto i padroni di casa premono sull’acceleratore e sfondano anche la doppia cifra di vantaggio, con la Happy Casa che fatica a contenere le fiammate di Adrian – ex di turno – e Zegarowski (36-23). Un gancio di Golden vale il 40-25 con cui si va all’intervallo lungo. Nella ripresa gli ospiti si fanno coraggio ed accorciano con Morris e Senglin, ricucendo parzialmente lo strappo fino al -10 (43-33). Lacey ed Adrian rispondono per Cremona, con Sneed che manda a bersaglio i due liberi del 55-47 con cui si chiude la terza frazione. Simone Zanotti si mette in mostra nel quarto conclusivo con una bomba e due liberi che scaldano il PalaRadi, con Brindisi che ha l’ultimo sussulto con Senglin. Ci pensa poi Golden a segnare i canestri decisivi per il 75-58 con cui la Vanoli trova la vittoria contro la Happy Casa ancora ultima in classifica.

TOP SCORER

Cremona: Adrian, Golden e Zegarowski 12

Brindisi: Morris 22, Senglin 12, Sneed 11

GERMANI BRESCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-64

La Germani Brescia ritrova subito il sorriso: dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa contro l’Umana Reyer Venezia (86-71), la squadra di coach Magro prevale sui campioni d’Italia dell’Olimpia Milano per 72-64 in un PalaLeonessa completamente sold out. Avvio di gara favorevole ai meneghini (5-7), con il duo Melli-Napier che funziona a meraviglia per il +7. Brescia si affida a Christon e Gabriel per rimanere a contatto (11-14), con Amedeo Della Valle che chiude un gioco da quattro punti per il sorpasso. Guglielmo Caruso in post-basso segna per il 20-24 con cui si chiude la prima frazione. Nel secondo quarto la partita rimane equilibrata, con l’Olimpia che non riesce ad allungare su una Germani che ribatte colpo su colpo: tre liberi di Della Valle valgono il 33-32 dopo 20’ di gioco. Nella ripresa Milano innesta nuovamente le marce alte e ritorna a +6 grazie alle fiammate di capitan Melli (35-41). La Germani non si scompone e si affida ai punti di Burnell e Cobbins per rimettere la freccia alla terza sirena (52-48). Nel quarto conclusivo la Leonessa aumenta l’intensità e va anche in doppia cifra di vantaggio grazie ad un appoggio di Massinburg (58-48). Shabazz Napier tiene vivi gli ospiti (60-54), ma ancora Massinburg ed un sempre presente Christon mantengono due possessi pieni di margine (65-58). Ci pensa Miro Bilan a mettere il sigillo finale con la bomba per i 72-64 con cui la Germani piega Milano e si issa provvisoriamente in vetta alla classifica.

TOP SCORER

Brescia: Massinburg 18, Della Valle 14, Bilan 13

Olimpia Milano: Napier 18, Melli 13, Poythress 11

GEVI NAPOLI BASKET-BERTRAM DERTHONA TORTONA 81-76

La GeVi Napoli soffre nel finale ma riesce a battere la Betram Derthona Tortona per 81-76 nel debutto di coach Walter De Raffaele sulla panchina piemontese. Dopo una buona partenza dei partenopei (4-0), la Betram ribalta l’inerzia (4-8) e rimane a +5 grazie a due appoggi di Radosevic e Obasohan (9-15). Pullen spara la tripla del -2 (13-15), con due liberi di Tariq Owens che firmano il sorpasso alla prima sirena (16-15). Nel secondo quarto Tortona preme sull’acceleratore con un mini-parziale di 7-0 (16-22), accarezzando anche la doppia cifra di vantaggio grazie ad un contropiede di Strautins (18-27). Sokolowski tiene la GeVi a -5 (25-30), mentre Owens e Baldasso si rispondono a suon di triple (28-33). Una schiacciata di Kyle Weems ed un appoggio di Ennis valgono il 32-35 con cui si va negli spogliatoi per l’intervallo lungo. Nel terzo quarto la squadra di De Raffaele mantiene un piccolo margine di sicurezza (35-42), con Napoli che non molla e grazie alle triple di Sokolowski e Zubcic si rifà prontamente sotto (42-46). La partita sembra essere ora favorevole ai padroni di casa, che lasciano gli avversari al palo e si portano a +10 alla terza sirena (63-53). Nella frazione conclusiva i partenopei mantengono un margine rassicurante sugli ospiti (71-60), ma la Bertram non si perde d’animo e colma il gap fino al -1 grazie alle bombe di Candi e Ross (77-76). I liberi di Markel Brown ed un contropiede di Ennis spengono il tentativo di rimonta dei piemontesi e consegnano la vittoria alla GeVi per 81-76.

TOP SCORER

Napoli: Zubcic 19, Pullen e Brown 16

Tortona: Baldasso 14, Obasohan 13, Strautins 12

