Basket, rescissione consensuale del contratto tra Openjobmetis Varese e Willie Cauley-Stein

Si interrompe definitivamente dopo pochi mesi l’avventura varesina di Willie Cauley-Stein, in seguito all’annuncio odierno della società lombarda che ufficializza la rescissione consensuale del contratto che li legava fino al 30 giugno 2024. In realtà il lungo americano non scendeva in campo dallo scorso 10 dicembre a Brindisi.

“Pallacanestro Varese comunica che nella giornata di oggi è stata firmata la risoluzione consensuale del contratto con Willie Cauley-Stein. Al giocatore vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso durante il periodo di permanenza con la maglia biancorossa e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera“, si legge nella nota stampa della Openjobmetis.

Varese aveva preso la decisione di sostituirlo qualche settimana fa, ingaggiando Skylar Spencer il 12 dicembre. Ricordiamo che recentemente è arrivato alla corte di coach Tom Bialaszewski l’azzurro Nico Mannion dopo la fallimentare esperienza di inizio stagione con il Baskonia, trovando subito due prestazioni offensive spettacolari decisive per le vittorie a Pesaro e in casa con Reggio Emilia.

Credit: Ciamillo

