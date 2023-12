Atletica, Nadia Battocletti stella azzurra alla BOclassic 2023 nell’ultima gara dell’anno

Quest’oggi si è svolta la presentazione ufficiale della BOclassic 2023, la tradizionale sfida di San Silvestro giunta alla 49ma edizione che ogni 31 dicembre porta a Bolzano tanti atleti di alto livello internazionale della corsa su strada. Grande attesa dunque per l’ultima competizione dell’anno, in vista di un 2024 caratterizzato dagli Europei di Roma e dalle Olimpiadi di Parigi.

L’Italia sogna in grande nella gara femminile con Nadia Battocletti, reduce dal fantastico argento continentale di cross nel fango di Bruxelles, che dovrà però vedersela con la fortissima keniana Margaret Chelimo Kipkemboi, due volte vincitrice della kermesse altoatesina (2019, 2020) e due volte medagliata iridata tra 5000 e 10.000.

“Domenica darò il massimo. Ai Mondiali e alle Olimpiadi ho già corso contro Margaret: è un’atleta e un’avversaria straordinaria. Di sicuro daremo vita a una grande sfida“, il commento della 23enne azzurra. “Penso di stare molto bene. Non vedo l’ora di correre di nuovo davanti a questi splendidi fan e spero di vincere per la terza volta qui a Bolzano“, ha replicato Kipkemboi.

Sulla distanza dei 5 km è iscritta anche un’altra keniana temibile, Nelly Chepchirchir, quinta classificata sui 1500 agli ultimi Mondiali di Budapest. In quella finale era presente anche l’italiana Ludovica Cavalli, impegnata in Alto Adige dopo un’annata in netta ascesa. BOclassic 2023 che vedrà inoltre la partecipazione di altre nostre portacolori interessanti come Rebecca Lonedo, l’argento europeo U23 dei 10.000 Sara Nestola ed il doppio oro (tra 800 e 1500) alle Universiadi Laura Pellicoro.

In campo maschile fari puntati sul campione continentale in carica dei 10.000 metri Yeman Crippa: “Quest’anno mi sento davvero pronto. Sono in perfetta forma. Innanzitutto cercherò di tenere il passo di Sawe, e di tutti gli altri atleti. Gli organizzatori mi hanno dato il pettorale numero 1. Spero di poter soddisfare le grandi aspettative e di arrivare anche al traguardo per primo“.

Il 27enne trentino, secondo nell’ultima edizione a Bolzano, sfiderà su tutti per la vittoria il keniano Sebastian Sawe, oro iridato della mezza maratona: “Conosco Crippa, ma non lo temo. Domenica darò il massimo per vincere per la prima volta a Bolzano“, ha detto il mezzofondista africano. In casa Italia prenderanno parte alla competizione sulla distanza dei 10 km anche Pietro Riva, Neka Crippa, Osama Zoghlami e Pietro Arese.

Foto: Grana/FIDAL

