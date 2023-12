Atletica, calendario BOClassic 2023 Bolzano: programma, orari, tv, streaming

Si avvicina il momento del BOclassic 2023, tradizionale appuntamento di San Silvestro giunto all’edizione numero 49. La competizione podistica si terrà come di consueto tra le strade di Bolzano nella giornata che chiude l’anno solare (domenica 31 dicembre), con le gare riservate agli elite in programma a partire dalle ore 13.30.

Fari puntati in casa Italia su Nadia Battocletti, che sogna in grande dopo il recente argento agli Europei di cross. La trentina ha già lasciato il segno nel capoluogo altoatesino un paio di anni fa, quando tagliò il traguardo in terza posizione. Questa volta sogna di portare a casa un successo che manca al Bel Paese da addirittura 35 anni (Maria Curatolo nel 1988).

Nadia dovrà però vedersela in primis con la fortissima keniana Margaret Chelimo Kipkemboi, già capace di trionfare alla BOclassic nel 2019 e nel 2020. In campo maschile invece il punto di riferimento azzurro sarà Yeman Crippa. Lo scorso anno fu secondo alle spalle di Oscar Chelimo e davanti al sudafricano Maxime Chaumeton, che sarà della partita anche in questa occasione. Tra i favoriti anche il keniano Sebastian Kimaru Sawe, fresco Campione del Mondo di mezza maratona.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del BOclassic 2023. Entrambe le gare elite verranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport ed in streaming su Rai Play. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale della manifestazione con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO BOCLASSIC 2023

Domenica 31 dicembre

Ore 13.30 Gara elite donne a Bolzano – Diretta tv su Rai Sport

Ore 14.00 Gara elite uomini a Bolzano – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA BOCLASSIC 2023: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Fidal/Colombo

