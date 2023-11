Volley femminile, Egonu-Antropova non giocheranno insieme in Nazionale? Velasco: “Il problema è un altro”

Il dilemma dell’Italvolley femminile è sempre quello: Paola Egonu o Ekaterina Antropova? O entrambe? La questione è stata affrontata ieri da Julio Velasco nella conferenza stampa di presentazione del suo ruolo di ct della Nazionale, dove torna dopo 25 anni.

Il primo problema da risolvere, però, Velasco lo individua altrove rispetto all’attacco: “Si parla di questa Nazionale come una che non ha mai vinto niente. Invece è una squadra che ha vinto. Ha vinto l’Europeo. L’ha vinto contro la Serbia, in trasferta. Sono un nemico giurato dei luoghi comuni, compreso quello di copiare l’ultimo che ha vinto. Non mi ricordo partite che l’Italia ha perso per l’attacco, ma ricordo partite perse per la ricezione“.

E poi tocca il punto fondamentale: “Quindi, come gestirò le grandi giocatrici e la convivenza tra Egonu e Antropova? Mah, se fosse un problema non avrei accettato l’incarico. Il grosso problema degli allenatori è avere giocatrici scarse. Secondo me, avere due opposte come Egonu e Antropova è la cosa migliore. Sono fortissime, ma non giocheranno assieme. Anche se potrei sempre cambiare idea. Semmai, sarà importante trovare giocatrici che ricevono bene“.

Tradotto in parole povere, suona come un’idea da parte di Velasco di mantenere le due giocatrici nel gruppo, senza però schierarle contemporaneamente in campo. Non si tratta, insomma, della presenza dell’una invece dell’altra nel gruppo: è, banalmente, una questione di campo.

