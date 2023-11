Volley femminile, Conegliano in testa alla Serie A1. Egonu e Milano stendono Novara, Busto Arsizio vince da tutta italiana

Conegliano ha agganciato Novara in testa alla classifica della Serie A1 di volley femminile. Le Pantere hanno infatti sconfitto Firenze per 3-0 (25-15; 25-21; 25-17) nel match valido per settima giornata, confermando la propria imbattibilità in campionato e infilando il sesto sigillo consecutivo grazie a cui le Campionesse d’Italia si sono issate a 18 punti. Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono riprese il comando delle operazioni dopo il ko delle piemontesi contro Milano, tra l’altro avendo giocato una partita in meno rispetto alla Igor Gorgonzola.

Tutto relativamente facile per la corazzata veneta, che non ha avuto alcun problema di sorta di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. L’opposto Isabelle Haak si è rivelata in grande spolvero e ha messo a segno 18 punti (2 ace), si sono distinte anche la schiacciatrice Kathryn Plummer (13) e le centrali Robin de Kruijf (10) e Federica Squarcini (9, 3 muri) sotto la regia di Joanna Wolosz. Alle toscane non sono bastate Lina Alsmeier (11 punti) e Lauren Stivrins (11).

Busto Arsizio ha festeggiato la seconda vittoria consecutiva, imponendosi nel derby lombardo contro Casalmaggiore per 3-1 (25-20; 25-16; 17-25; 26-24). Julio Velasco, in settimana nominato CT della Nazionale Italiana, ha guidato le sue ragazze verso un risultato di peso e permette di risalire al dodicesimo posto, portandosi a una sola lunghezza di distacco dalla zona playoff. Il Guru ha schierato ancora una volta un sestetto tutto italiano: 21 punti di Martina Bracchi, 10 di Giuditta Lualdi, 9 di Benedetta Maria Sartori e Federica Carletti, 14 per Giorgia Frosini, 2 per la regista Jennifer Boldini, Giorgia Zannoni il libero. Alle padrone di casa non è bastata Malwina Smarzek (19 punti).

Pinerolo ha battuto Roma per 3-0 (25-23; 25-21; 25-20) e si è issata addirittura al quinto posto con la terza vittoria ottenuta nelle ultime quattro uscite, mentre le capitoline restano in ottava posizione. Prova rimarchevole da parte di Anett Németh (18 punti), Adelina Ungureanu (13) e Yasmina Akrari (11) contro il sestetto di Erblira Bici (12).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Il Bisonte Firenze 3-0 (25-15; 25-21; 25-17)

Igor Gorgonzola Novara vs Allianz Vero Volley Milano 1-3 (16-25; 25-23; 23-25; 21-25)

Trasportipesanti Casalmaggiore vs Uyba Volley Busto Arsizio 1-3 (20-25; 16-25; 25-17; 24-26)

Wash4green Pinerolo vs Roma Volley Club 3-0 (25-23; 25-21; 25-20)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 18 punti*, Novara 18, Milano 14*, Scandicci 13*, Pinerolo 12, Chieri 11*, Firenze 9, Roma 8*, Cuneo 8, Casalmaggiore 7, Vallefoglia 6*, Busto Arsizio 7, Bergamo 4, Trento 2. *= 1 partita in meno.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo