Volley femminile, Milano espugna Novara: Egonu batte Akimova nella super sfida di Serie A1

Milano ha sconfitto Novara per 3-1 (25-16; 23-25; 25-23; 25-21) nel big match della settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine sono riuscite a imporsi al PalaIgor, infliggendo alla capolista la prima battuta d’arresto stagionale. Le ragazze di coach Marco Gaspari rialzano la testa dopo aver perso due big match contro Conegliano nel giro di una settimana (uno in Supercoppa Italiana, l’altra in campionato) e dopo aver già vinto lo scontro diretto contro Scandicci al tie-break.

Le rosablù, che fine a oggi non avevano ancora incrociato le avversarie dirette per lo scudetto, hanno ottenuto la quinta affermazione in questo avvio di torneo e si sono provvisoriamente portate in terza posizione con 14 punti, a -4 proprio da Novara (che ha però giocato un incontro in più e che questa sera potrebbe essere agganciata in vetta da Conegliano in caso di affermazione delle Pantere contro Firenze per 3-0 o 3-1).

Milano ha dominato il primo set e si è involata sul 15-11 e 18-15 nella seconda frazione, ma ha subito l’aggancio a quota 20 e le padrone di casa sono riuscite a firmare un ottimo rush finale. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno provato a rimanere in scia fino al 10-12 nel terzo parziale, ma a quel punto Milano ha allungato sul 19-15 ed è riuscita a conservare il vantaggio (anche se Novara ha ricucinato fino al 22-23). Quarto set tutto di marca milanese e così il Vero Volley è riuscito a festeggiare in trasferta, tra l’altro dopo che in settimana aveva esultato in Champions League.

Prestazione straripante dell’opposto Paola Egonu, che ha messo a segno 30 punti (2 muri) e ha primeggiato nell’attesissimo scontro diretto con la bomber Vita Akimova (24 punti, 2 muri, 4 ace). L’attaccante, grande ex della partita, è stata ben spalleggiata dalle schiacciatrici Myriam Sylla (9) e Nika Daalderop (8), da annotare i 13 punti (4 muri, 4 ace) della centrale Dana Rettke affiancata in reparto da Laura Heyrman (10). A Novara non è bastata la prova di Akimova, le centrali Cristina Chirichella (9 punti, 3 muri) e Anna Danesi (8, 2 muri) sono state tra le migliori marcatrici insieme alle schiacciatrici Caterina Bosetti (9) e Greta Szakmary (10).

