Vela, Germani-Bertuzzi vincono le prime due regate agli Europei! Obiettivo pass olimpico nei 49er

Ottime notizie in chiave azzurra a Vilamoura dopo la prima giornata dei Campionati Europei 49er e 49erFX 2023, evento di qualificazione olimpica continentale (in palio 1 solo pass per genere tra i Paesi non ancora qualificati a Parigi 2024) in programma fino a lunedì 13 novembre nelle acque portoghesi di Vilamoura. Day-1 caratterizzato da un vento leggero, che non ha consentito lo svolgimento di tutte le regate previste inizialmente per le tre flotte maschili e le due femminili.

Partenza bruciante nei 49erFX per Jana Germani/Giorgia Bertuzzi, capaci di imporsi in entrambe le prove odierne nella flotta blu confermandosi estremamente competitive in questo contesto (dopo aver vinto il Test Event pre-Europeo) e prendendosi la vetta della classifica generale a punteggio pieno con 2 punti. Ottimi riscontri anche per Carlotta Omari/Sveva Carraro, quinte overall a quota 11 punti con un parziale di 8-3 nella flotta gialla.

Il primo equipaggio all’inseguimento dell’Italia in ottica pass olimpico è al momento quello polacco composto da Czapska/Rajchert, che occupa la sesta posizione assoluta a 14 punti (5-9). Virtualmente in Gold Fleet anche le altre due coppie tricolori, con Alexandra Stalder/Silvia Speri in 18ma piazza con 22 (6-16 nella flotta gialla) e Sofia Giunchiglia/Giulia Schio in 26ma con 25 punti (13-12 nella blu).

Una sola prova completata invece nel doppio maschile 49er, con distacchi quindi inevitabilmente ridotti e ancora poco indicativi nella generale. Nessun grande acuto ma buoni risultati per alcune delle imbarcazioni nostrane in lizza per la qualificazione olimpica: 19° posto assoluto ex aequo per Simone Ferrarese/Leonardo Chistè (settimi nella flotta gialla) e Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò (settimi nella rossa), ma si difendono egregiamente anche Jan Pernarcic/Giovanni Sandrini (10mi nella gialla) ed i fratelli Figlia di Granara (10mi nella blu) in 28ma piazza overall.

