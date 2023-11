Vela, Italia subito protagonista nel day-1 agli Europei Nacra 17. Ugolini-Giubilei secondi, Tita-Banti si difendono

Va in archivio con una sola regata completata la prima giornata dei Campionati Europei 2023 di Nacra 17, in corso di svolgimento nelle acque lusitane di Vilamoura. Le condizioni di vento leggero non hanno consentito lo svolgimento delle tre prove previste da programma per la flotta unica dei catamarani misti foiling, quindi si cercherà di recuperare nei prossimi giorni meteo permettendo.

Nell’unica regata disputata hanno avuto la meglio i quotati britannici John Gimson e Anna Burnet, vice-campioni olimpici in carica e sicuramente tra i principali favoriti per salire sul podio continentale. Ottimo inizio con un solido secondo posto per gli azzurri Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, ormai stabilmente tra gli equipaggi più forti al mondo ed ingaggiati in una durissima selezione interna per andare alle Olimpiadi di Parigi 2024.

In casa Italia infatti la coppia di riferimento è ancora quella composta dai fenomenali Ruggero Tita e Caterina Banti, oggi sesti con una grande rimonta dopo una brutta partenza ma con la possibilità di scartare eventualmente questo score più avanti nel corso della manifestazione. I campioni olimpici di Tokyo 2021 sono reduci dal trionfo iridato di Den Haag, che ha regalato inoltre al Bel Paese il posto nazione per i Giochi Olimpici.

Partenza un po’ a handicap a Vilamoura per alcune delle imbarcazioni più quotate della vigilia, come la Nuova Zelanda (per quanto riguarda la classifica open, riservata anche agli atleti extra-europei) di Wilkinson/Dawson in 10ma posizione, l’Olanda di Van der Meer/Bouwer in 12ma, la Germania di Kohlhoff/Stuhlemmer in 14ma e la Finlandia di Kurtbay/Keskinen in 17ma. Vanno a riposo dopo il day-1 al 20° posto infine Arto Hirsch e Giulia Fava, terzo e ultimo duo tricolore presente nella flotta dei Nacra 17 in Portogallo.

