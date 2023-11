Vela, Germani-Bertuzzi restano seconde nei 49erFX agli Europei! Ferrarese-Chistè in piena lotta per il pass olimpico nei 49er

Grandi emozioni e colpi di scena per i colori azzurri nella quinta giornata dei Campionati Europei Open 2023 delle derive acrobatiche 49er e 49erFX, evento di qualificazione olimpica continentale (in palio una sola quota per genere tra i Paesi non ancora qualificati a Parigi 2024) in corso di svolgimento a Vilamoura fino a lunedì 13 novembre. Le condizioni del vento hanno consentito il regolare svolgimento nel pomeriggio di tre regate in entrambe le Gold Fleet, mentre domani è prevista ancora una prova e a seguire la Medal Race a punteggio doppio.

Parziale riscatto dopo un brutto day-4 nel doppio olimpico femminile 49erFX per Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, che partono male con un 15° posto ma poi reagiscono alla grande con un 4-3 conservando così la seconda posizione in classifica generale a -8 dalle norvegesi Helene Næss e Marie Rønningen (8-3-7 oggi), favorite d’obbligo a questo punto per il titolo europeo.

Le nostre portacolori devono però guardarsi le spalle, non tanto dalle spagnole Tamara Echegoyen/Paula Barceló (terze a -23 dalla testa e a -15 dalle azzurre) ma dal temibile equipaggio tedesco formato da Marla Bergmann e Hanna Wille, protagoniste di una giornata semplicemente perfetta (tre vittorie su tre) e capaci di rimontare fino alla quarta piazza overall a -7 dalla zona podio e soprattutto a -22 dal secondo posto occupato da Germani/Bertuzzi e valevole attualmente per il pass a cinque cerchi. Leggermente più attardate ma non ancora tagliate fuori in chiave Parigi 2024 le polacche Melzacka/Jankowiak, quinte a -26 dalla barca italiana di riferimento. Peccato per Alexandra Stalder/Silvia Speri, che perdono ulteriormente terreno ed escono dalla lotta per entrare in Medal Race.

Prosegue intanto l’entusiasmante recupero tra i 49er di Simone Ferrarese e Leonardo Chistè, che mettono a segno uno score di 2-7-16 entrando provvisoriamente in zona qualificazione per la Medal Race al nono posto overall con 93 punti netti. Le medaglie sono distanti, ma adesso si è riaperta definitivamente la caccia all’unico pass olimpico a disposizione in Portogallo. Gli azzurri si trovano infatti a -3 dagli irlandesi Robert Dickson/Sean Waddilove (4-14-14 oggi), avversari diretti in ottica Parigi 2024. In difficoltà e fuori dai giochi purtroppo la seconda imbarcazione tricolore presente in Gold Fleet, con Pernarcic/Sandrini solo 25mi.

Foto: Pagina FB FIV