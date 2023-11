Tennis, lo sfogo di Bertolucci: “Vergognoso che i colleghi non abbiano difeso Sinner”

Arriva il sostegno di Paolo Bertolucci a Jannik Sinner per quanto accaduto al Rolex Paris Masters: l’ex tennista italiano, tra i membri fondatori dell’ATP, rimprovera ai colleghi dell’azzurro di non aver condiviso (a dire il vero Casper Ruud aveva espresso vicinanza sui social) la battaglia per gli orari del torneo francese.

Il torneo, di categoria ATP Masters 1000, aveva visto scendere ieri in campo Sinner dopo la mezzanotte, con il match dei sedicesimi concluso oltre le 2.30 di notte, e nonostante questo gli organizzatori avevano pianificato l’odierno incontro dell’azzurro come il quarto di giornata, non prima delle 17.00. Attorno alle 14.00, però, l’azzurro ha alzato bandiera bianca.

Le dure parole di Paolo Bertolucci su X (ex Twitter): “Da membro fondatore dell’ATP trovo vergognoso che i giocatori lascino da solo un collega e non si espongano collettivamente contro lo scempio degli orari cui sono sottoposti“.

IL TWEET DI PAOLO BERTOLUCCI

Da membro fondatore dell’ATP trovo vergognoso che i giocatori lascino da solo un collega e non si espongano collettivamente contro lo scempio degli orari cui sono sottoposti. — paolo bertolucci (@paolobertolucci) November 2, 2023

Foto: Olycom LaPresse