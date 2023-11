ATP Finals, quando giocherà Sinner? Due alternative per i giorni e le date

Giovedì 9 novembre si terrà il sorteggio dei gironi delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis che si disputeranno al Pala Alpitour di Torino da domenica 12 a domenica 19 novembre: nella prima fase a gironi i due raggruppamenti giocheranno in maniera alternata, uno domenica 12, martedì 14 e giovedì 16, e l’altro lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17. Semifinali sabato 18, finale domenica 19.

Saranno in prima fascia il serbo Novak Djokovic, col numero 1 e quindi nel Girone A, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 e dunque capofila del Girone B. Saranno in seconda fascia il russo Daniil Medvedev, numero 3, e Jannik Sinner, numero 4. L’altro russo Andrey Rublev è già certo della terza fascia, invece il greco Stefanos Tsitsipas potrebbe ancora scivolare in quarta.

Sono cinque, infine, i tennisti in corsa per gli ultimi due posti: in quarta fascia al momento ci sarebbero il tedesco Alexander Zverev ed il danese Holger Rune, ma possono ancora sognare il polacco Hubert Hurkacz, attualmente nono, l’australiano Alex de Minaur, dodicesimo nella Race, ed il russo Karen Khachanov, quattordicesimo.

Non è detto che giovedì 9 novembre siano già noti i nomi di tutti i qualificati: in sede di sorteggio delle ATP Finals, dunque, potranno esserci delle incognite, qualora gli ultimi quattro tennisti non siano ancora aritmeticamente certi del proprio piazzamento finale nella Race to Turin 2023 al termine dei tornei di Metz e Sofia, che si concluderanno sabato 11 novembre.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO ALLE ATP FINALS

La testa di serie numero 1, in singolare e in doppio, è inserita nel Gruppo A, e la numero 2, in singolare e doppio, nel Gruppo B. Vengono poi estratte, a coppie di due, le teste di serie numero 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. La prima estratta in ciascuna coppia è inserita nel Gruppo A, l’altra nel Gruppo B.

Ogni giocatore/coppia di doppio affronta tutti gli altri rivali nel girone: i due raggruppamenti giocheranno in maniera alternata, uno domenica 12, martedì 14 e giovedì 16, e l’altro lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17. Non si sa ancora quale delle due sarà la sequenza di date che toccherà a Jannik Sinner.

Foto: LaPresse